Tunisie: Les députés en colère contre l'absence du pôle judiciaire

Les parlementaires Mongi Rahoui et Samia Abbou ont tenu à préciser que l'audience du pôle judiciaire ne s'agit pas de contrôler la magistrature mais plutôt de mieux connaître les problèmes auxquels il fait face sur les plans logistique et administratif.

La plupart des députés de la Commission des finances ont insisté sur la nécessité de s'adresser, de nouveau, au pôle judiciaire et de l'auditer concernant l'envergure de la corruption en Tunisie sans, toutefois, divulguer les secrets judiciaires et les noms des impliqués.

Le bureau de l'ARP est le responsable de ce retard, selon les parlementaires, parce qu'il a mis du temps pour examiner la constitutionnalité de l'invitation adressée au pôle judiciaire et pour voir si elle ne constitue pas une interférence et une atteinte à l'indépendance de la magistrature. Ils ont souligné, par ailleurs, que le bureau de l'ARP a dépassé ses prérogatives (financières et administratives) et s'est immiscé dans les affaires des commissions.

