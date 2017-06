Tunisie: Be Tounsi fait l'événement

Encourager les jeunes talents, offrir de la visibilité aux créateurs de toutes les régions, tels sont les objectifs du Collectif Be Tounsi. Mais le but de ce groupement est de participer à la sauvegarde de ce patrimoine immatériel menacé de disparition. Ce patrimoine recréé en permanence ne peut que procurer un sentiment d'identité et de continuité dont notre pays a grand besoin.

On nous annonce que deux nouvelles découvertes, l'une faite par le Collectif et l'autre grâce à l'application Artisans d'art, seront lancées officiellement pendant cet événement.

A partir de demain, à Mad'art, les Nocturnes proposent au programme : une expo-vente de nouvelles collections de produits originaux dans la mode maison et la tendance vestimentaire inspirée du patrimoine, une présentation de livres spécialisés en matière d'artisanat et une rencontre avec des artisans confirmés qui parleront de leur success story.

Cet événement, appelé «Nocturnes» et conçu pour le mois de Ramadan, en est à sa deuxième édition. L'année dernière, à Cinévog, un autre espace de création et de représentation de la banlieue nord de Tunis, il a eu un franc succès.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.