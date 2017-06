Tunisie: Signe de considération et de reconnaissance

Lors d'une soirée hommage à la mémoire du musicologue et compositeur Salah El Mahdi, organisée au siège du conservatoire et en présence d'un grand nombre d'artistes et de musicologues qui l'ont côtoyé de plus près, il a été procédé à l'inauguration de la salle «Salah El Mahdi» où a été organisée une exposition photographique et documentaire retraçant une partie de son long parcours.

Dans une allocution, le ministre des Affaires culturelles a tenu à signaler que cet hommage est une reconnaissance à toute une génération de pionniers et fondateurs de la musique tunisienne pour leur riche contribution dans la promotion de la musique tunisienne en dépit de leurs modestes moyens.

Il a, à cette occasion, énuméré les multiples qualités de feu Salah El Mahdi qui, bien qu'il soit juge à la base, n'avait épargné aucun effort pour se dévouer à la musique et enrichir ses annales.

Né en 1925 à Tunis et décédé le 12 septembre 2014, Salah El Mahdi, connu sous le nom de «Ziryab», a intégré le corps de la magistrature de 1951 à 1957, avant de rejoindre les ministères de l'Education et par la suite de la Culture.

Fondateur de la Troupe nationale des arts populaires en 1962 et de l'Orchestre symphonique tunisien en 1969, Salah El Mahdi a composé environ 600 morceaux, dont l'hymne national «Ala khallidi» en 1958. Parmi ses 14 ouvrages, figurent «La musique arabe : maquamet et études» (1993), «La musique arabe dans son essor et évolution» et «La musique tunisienne et son parcours continu» en 2003.