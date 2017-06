Tunisie: CFC-CSS - La grande soirée

analyse

Les Carthaginoises veulent le cinquième titre d'affilée. Les Sfaxiennes cherchent, elles, à renouer avec les moments de gloire.

Leur dernier titre remonte à la saison 2011-2012. La bande à Bassam Fourati, qui a gagné la finale aller à domicile sur un score étriqué, n'a pas pu rééditer sa belle victoire dimanche dernier en finale retour. Pourtant, elle était à trois sets du but. Elle devra donner la preuve qu'elle a tiré les conclusions nécessaires de son inconcevable faux pas et sans le moindre set remporté. Dure, très dure sera l'opposition pour l'équipe de Sfax. Elle aura en face d'elle l'ogre carthaginois auréolé de deux titres, la coupe de Tunisie et le championnat d'Afrique. Et guidé par l'inamovible et glorieuse joueuse Meriem Brik. Le CFC est solide, réaliste, ne manque pas de punch et n'a jamais craqué à domicile cette saison.

Avec l'agilité des locaux très impressionnants quand la réception fonctionne à merveille (et quand la passeuse Amina Mansour distille le jeu à sa guise) et la capacité de réaction des Sfaxiennes, efficaces en attaque et au contre, toutes les possibilités demeurent envisageables. Rahma Agrebi étonnante d'efficacité, l'Ukrainienne Bogochova impressionnante et l'omniprésente Mayssa Lengliz, le CFC devra être très fort pour tromper un six sfaxien revenchard et au potentiel technique confirmé, à l'image de Nihel Kbaïer, Jihane Ben Mohamed et Khouloud Sammoud. Il faudrait s'attendre à voir sur le parquet deux formations soudées et motivées, mettant du cœur à l'ouvrage. Que le meilleur gagne!

Les titres des championnats

CFC : 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016

CSS : 1998-1999, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012.

Programme

Sidi Bou Saïd

22h00 : CFC-CSS (Nemsi-Ridène)