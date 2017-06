Gabon/Guinée: Coupe CAF - Le Horoya AC à Libreville pour les trois points

Horoya AC de Conakry se déplace à Libreville ce samedi pour affronter le CF Mounana dans le cadre de la 3ème journée de la Coupe de la CAF. Troisième de son groupe avec deux points, les hommes de Victor Zvunka débarquent dans la capitale gabonaise avec la ferme résolution de réaliser un résultat positif.

« Je pense qu'il est nécessaire pour nous de gagner ce match. 0n va jouer sans trop calculer l'adversaire d'en face. Il y a deux places à prendre sur un groupe de quatre, donc on va essayer de gagner une de ces places pour aller en quarts de finale. Que le TP Mazembe et Super Sport gagnent ou pas, le Horoya doit suivre son petit bonhomme de chemin. On n'a pas à compter sur telle ou telle équipe. On a raté l'occasion de prendre six points, donc il faut obligatoirement s'imposer contre le FC Mounana pour se relancer. Ils ont certes perdu à domicile contre SuperSport (5-3), mais cela ne veut rien dire. Pour nous, c'est un match pour la vie ou pour la mort,» déclare l'international sénégalais du Horoya AC, Khadim N'DIAYE sur le site officiel du club.

Après deux matches nuls en autant de rencontre, le club de Matam est conscient que pour rester en courses à la qualification pour les quarts de finale de la compétition, ils doivent revenir avec les 3 points de la victoire de leur voyage à Libreville.

« C'est une équipe que je rêvais de rencontrer depuis le tirage au sort. On va essayer de jouer notre football et obtenir un bon résultat. J'ai effectivement passé deux saisons au FC Mounana, mais c'est à moi de rester concentré pour faire un bon match. Ça sera très difficile, mais c'est à nous de jouer à notre meilleur niveau. Parlant de l'adversaire, c'est une équipe qui attaque très bien. Offensivement, ils sont en place parce qu'ils ont de jeunes joueurs, notamment sur les côtés. Il est vrai qu'ils ont encaissé sept buts en deux matchs, mais cela ne veut pas dire que nous partons en terrain conquis. Ce qui reste certain, c'est que nous partons là-bas pour faire un bon résultat », affirme pour sa part Bassirou OUEDRAOGO.

Dans son groupe, le TP Mazembe et Super Sports sont leaders avec quatre points chacun, Horoya AC, deuxième avec deux points et le CF Mounana zéro point en deux journées.