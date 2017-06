Afrique du Nord: CAF Ligue des Champions - L'USM Alger à l'assaut du Zamalek

L'USM Alger affronte, ce vendredi, le club égyptien de Zamalek pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique. Les Rouge et Noir d'Alger livreront une rude bataille au stade Borj Al Arab d'Alexandrie, contre leur prestigieux hôte égyptien.

Une rencontre choc qui entrera dans le cadre de la 3e journée du groupe B, qualificative aux quarts de finale de la Ligue des champions. Une phase des poules qui aborde demain un premier sérieux tournant, et au cours duquel le club algérois jouera très gros face à des Zamalkaouis du Caire, bien partis pour l'instant, afin de consolider leur première place.

La formation algérienne abordera ce derby maghrébin, comptant pour la 3ème journée de la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF, avec beaucoup de prudence. «Ce sera certainement une rencontre difficile pour mon équipe. Il va falloir être prudent, jusqu'au bout. De toutes les manières, dans une compétition aussi prestigieuse, tous les matchs sont difficiles à négocier. Si on veut passer au tour prochain, on doit montrer de quoi on est capable. Comme dans toute rencontre de football, la victoire reste possible, à condition bien évidement que mes joueurs fassent preuve de rigueur et de discipline tactique.

Cela dit, nous n'allons pas non plus prendre de risque inutile. L'essentiel dans ce genre de confrontation et de ne pas perdre. C'est la phase des poules. Il s'agit donc de ramasser le maximum de points possibles», a annoncé le coach usmiste Paul Putt, avant de souligner : « Le problème de l'équipe, qui par ailleurs se distingue par ses nombreuses erreurs défensives, réside dans son manque d'efficacité au niveau de sa ligne offensive. Il va falloir corriger tout ça, car à ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas. »

L'USM Alger fera tout pour rentrer chez lui avec un bon résultat, question de se racheter auprès de son public après l'échec de la précédente journée, au Zimbabwe, face à Caps United (1-2). Mais la mission ne sera pas facile contre un adversaire avide de rachat après sa défaite en finale de la même CAF Ligue des Champions la saison passée et qui n'a pas tardé à afficher ses ambitions en menant le bal dans ce groupe B. Le Zamalek est le leader du groupe B avec quatre points après une victoire, chez lui, lors de la première journée, face à Caps United (2-0) et un nul en Tunisie, à l'occasion de la deuxième journée, face au Al Ahly de Tripoli (0-0). L'USMA vient derrière avec trois points.