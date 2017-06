Congo-Kinshasa: En marge de la défense du projet de Budget 2017 - Tshibala promet d'organiser 3 scrutins en 2017

Plusieurs critiques ont été également émises par d' intervenants. Dans la foulée, on peut épingler la configuration d' budget destiné à couvrir toute la législature alors qu'en réalité ne pourra servir que la moitié de l'année 2017 ; la révision à hausse des prix des denrées de base ; pas de ligne clairement tracée pour la gestion de la question d'insécurité ; manque de vision pour diversifier l'économie nationale plutôt que cantonner sur le seul secteur minier ; etc.

Pour le groupe UDPS et Alliés qui a exprimé son scepticisme face budget présenté, doute de la capacité de Bruno Tshibala de les recettes continues dans les prévisions et tenir les faites. Avant de fustiger l'égoïsme ou mieux la mauvaise foi dont gouvernement fait montre vis-à-vis de la population. Ce parlementaire s'étonne du fait que le gouvernement n'a pas revu taux budgétaire pour toutes les autres socioprofessionnelles qu'il entend continuer à payer au taux de 930 le dollar, pendant qu'il prévoit la révision pour les institutions d'autres rubriques à l'instar de l'investissement.

Le premier intervenant a exprimé son regret du fait que le ministre n'ait pas inscrit les infrastructures parmi les priorités ;alors que la capitale Kinshasa n'a plus de routes. Ce qui provoque embouteillages monstres matin et soir, perturbant ainsi circulation.

Comme le veut la tradition, une fois la présentation de l' générale faite par le Premier ministre terminée, un débat s'est ouvert. Tous les 14 groupes parlementaires, dont 10 de majorité et 4 de l'opposition, plus les indépendants, se sont à la tribune pour émettre des critiques sur le projet du budget gouvernement.

Tout en reconnaissant la rétrocession économique que traverse le avec à l'affiche la chute continue de la monnaie nationale face principales devises étrangères, il jure de travailler pour redressement du cadre macroéconomique avec un taux de croissance 3,5%, taux de change de 1450 Fc le dollar, taux d'inflation 4,4% et plus de 6% fin exercice, PIB 4,5% ... sont là les articulations du Budget 2017 dont le Premier ministre l'adoption par l'Assemblée nationale.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.