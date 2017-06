Congo-Kinshasa: Evaluation de l'Accord du 31 décembre 2016 - L'UA cherche à pousser F. Tshisekedi à la faute

Un chassé-croisé de personnalités politiques congolaises de l'opposition (toutes tendances confondues), de diplomates accrédités à Kinshasa ainsi que des envoyés spéciaux de l'ONU, de l'Union Européenne, de l'Union Africaine, de la SADC (Communauté de Développement de l'Afrique Australe et de la Conférence Internationale pour la Région des Grands Lacs, est observé, depuis le lundi 29 mai 2017, au siège de la représentation de l'Union Africaine à Kinshasa, sur le boulevard du 30 Juin, non loin du cimetière de la Gombe.

A en croire des indiscrétions, le menu tournerait autour de l'évaluation la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016 et de son Particulier.

On a remarqué un grand ballet diplomatique du côté de l' kinoise de l'Union Africaine, avec notamment Maman Sidikou, Représentant Spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC et patron de la Monusco (Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo), Said Djinnit, Envoyé Spécial des Nations Unies dans les Grands Lacs, le ministre angolais des Relations Extérieures, l'ambassadeur d'Angola à Kinshasa, l'Ambassadeur des USA à Kinshasa, l'Envoyé Spécial du président américain Donald Trump dans les Grands Lacs, le Représentant de l'Union Européenne en RDC, etc.

Dieu seul sait si les uns et les autres ont pu accorder leurs au sujet de la lecture des modalités d'application de l'Accord du décembre 2016 et de son Arrangement Particulier.

Nul n'ignore que l'UA et la SADC déploient la grande artillerie diplomatique pour faire croire à l'opinion tant nationale qu'internationale que le train de la transition serait déjà en marche depuis la signature de l'Arrangement Particulier réaménagé à la sauce de la Majorité Présidentielle le 27 avril 2017 et l'investiture du Gouvernement Tshibala, le 16 mai 2017. Par contre, du côté des Unies et de l'Union Européenne, on persiste à soutenir qu'il y a violation du compromis politique de la Saint Sylvestre et que, favoriser une sortie apaisée de la crise institutionnelle en RDC, faut revenir aux fondamentaux du dialogue piloté par la (Conférence Episcopale Nationale du Congo).

Ainsi que cela se sait, l'idée que veut faire passer l'UA auprès leaders du Rassemblement est qu'ils ont intérêt à rejoindre ce déjà en marche, notamment en favorisant la mise en place rapide Conseil National de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre, afin permettre au peuple congolais d'aller aux urnes avant la fin l'année 2017. C'est dans cette optique que Félix Tshisekedi, que l' reconnaît encore comme président de cette méga-plate forme politique, y a été invité, en compagnie de Martin Fayulu et Christophe Lutundula.

On laisse entendre que le trio a rappelé à ses interlocuteurs l'Union Africaine que les termes de l'Accord de la Saint Sylvestre prêtent à aucune équivoque en ce qui concerne la désignation, par Rassemblement, du Premier ministre et du Président du Conseil de Suivi de l'Accord du 31 décembre. Il n'est fait état, nulle part,

d'une quelconque concertation préalable entre cette méga-plate politique avec une obscure frange de l'Opposition ou la Présidentielle. La délégation du Rassemblement, consciente du lui tendu, a fait savoir à ceux qui cherchent à cautionner violation de l'Accord de la Saint Sylvestre et de l' particulier qu'elle n'entend pas se laisser entraîner dans cette voie,

d'autant que la Résolution 2348 du Conseil de Sécurité des Unies a entériné le compromis politique global fixant les modalités gestion consensuelle de la période de transition jusqu'à la d'élections transparentes, démocratiques et apaisées. L'on se ce qui visent l'Union Africaine et la SADC avec le round consultations en cours, dès lors qu'elles soutiennent ouvertement Majorité Présidentielle dans son envolée vers un « glissement » durée indéterminée.

Kamerhe, Babala et autres pour brouiller les pistes

On a signalé aussi la présence, au siège de la Représentation l'Union Africaine à Kinshasa, des délégués de l'Opposition de l'Accord tant décrié de la Cité de l'Union Africaine. Kamerhe, dont le parti était déjà représent dans le Badibanga avec deux délégués et qui se retrouve cette fois avec seul ministre dans le cabinet Tshibala, a déjà choisi son camp longue date. Il ne peut que trouver des avancées dans la mise en de la Transition.

C'est la même position pour le MLC, avec Babala, dont la plate- forme, à savoir le Front pour le Respect de Constitution, se dit non partant pour la gestion du gouvernement se bat avec bec et ongles pour occuper la présidence du National de Suivi de l'Accord du 31 décembre 2017, une institution la Transition dont la mise en place est en train de s'inscrire dans droite ligne de la violation du compromis politique de la Sylvestre. D'aucuns pensent que l'objectif visé par cette phase présumée évaluation de ce deal politique est de brouiller les pistes.