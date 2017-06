Congo-Kinshasa: L'UE tire les leçons de ses 12 projets de sécurité alimentaire en RDC

Signalons qu'en plus des mécanismes traditionnels de suivi de projet, la DUE s'est dotée d'un mécanisme spécifique de monitoring afin de garantir la bonne exécution de ces projets, l'atteinte leurs résultats et objectifs.

Il a saisi cette occasion pour rappeler aux internationaux et nationaux la responsabilité commune à assurer pérennité des projets au travers la transmission des (renforcement des capacités), aux populations au-delà des matérielles et financières. Il s'agit d'aider les populations ciblées, en leur donnant les semences pour faire germer le durable.

- Structuration du monde rural et amélioration de la locale (Différents types d'organisations paysannes et liens avec autorités locales)

- Prise en compte du genre et amélioration de la condition des (Comment mieux prendre en compte cette dimension dans les agricoles et de sécurité alimentaire)

Au regard de la place qu'occupe la question de la alimentaire dans l'intervention de l'UE en RDC, ces deux avaient notamment pour objectif, de mieux faire connaitre interventions passées, présentes et futures de l'Union Européenne le domaine de la sécurité alimentaire ; de partager et d'analyser le gouvernement, les partenaires techniques et financiers différents acteurs du développement agricole et rural, les apprises par ces projets, les succès mais aussi les rencontrées dans 4 domaines clefs de la coopération de l' Européenne qui sont :

Du 29 au 30 mai 2017, la Délégation de l'Union européenne en RDC organisé un atelier de partage d'expériences à l'intention des de mise en œuvre des 12 projets financés par l'UE entre 2010 et 2013, dans le cadre du programme thématique «Sécurité alimentaire». deux jours, les participants à cet atelier qui s'est déroulé l'Espace Texaf Bilembo dans la commune de Gombe, ont analysé ensemble, sous la direction des experts de la DUE, les leçons apprises de douze projets terminés pour certains et au cours de leur année d'exécution pour d'autres.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.