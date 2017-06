Tunisie: Mondanités ramadanesques

Cet évènement réunira des vedettes locales du petit et du grand écran, mais aussi des chanteurs et autres acteurs de la scène culturelle, jusqu'au shour.

La première soirée est prévue le 2 juin et verra défiler la mythique Hadhra de Sfax, dirigée par Morched Boulila, suivie par «JacBand» et «Fendose». Le premier s'oriente plus vers le flamenco et revisitera à sa façon le patrimoine musical tunisien, le deuxième maniera les instruments afin d'assurer un mélange sonore tunisien fait de rock, salsa, pop, jazz, latino.

Autant de genres mis à la disposition des amoureux des mélodies typiquement tunisiennes. Le 9 juin, le quatuor Aymen Lassig, Rochdy Olwane, Asma Othmani et l'indétrônable Stambali seront de la partie.

Le vendredi d'après, celui du 16 juin, sera marqué par trois vedettes féminines qui sont Olfa Ben Romdhane, Zaza et Asma Ben Ahmed.

Un trio féminin qui répondra présent à côté de Sofiane Zaidi. La dernière soirée sera consacrée à Houcine Ameur, Mounira Hamdi, Wafa Boukil et Hatem Ferchichi. L'intégralité des soirées sera inaugurée par la troupe «Starbox».

Les organisateurs prévoient une succession d'hommages aux sommités qui ont beaucoup donné pour la scène culturelle tunisienne et choisissent de garder le suspense jusqu'au bout.

«Tunivisions», dirigée par Nizar Chaâri, s'associe souvent aux plus grands festivals de la scène culturelle et événementiels locaux. Un secteur qui ne cesse d'avoir une visibilité de plus en plus grandissante à l'étranger, grâce à un sponsoring et à des couvertures médiatiques, façonnant ainsi l'image d'une Tunisie post-révolutionnaire qui se rénove.

Rochdy Olwane, Houcine Ameur et le groupe Fandose, entre autres, ont répondu présent lors d'un dîner de presse, sous couvert d'une conférence. Les festivités se dérouleront à l'Oceane Club Gammarth.