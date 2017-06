Tunisie: Déjà un pied à l'international

On apprend que les CV des seniors seront visibles pour les 93.000 entreprises existantes en Tunisie et que Senior-intérim a déjà mis le pied sur le palier international, comme l'a affirmé Selmi Emna : «On est en train de travailler là-dessus, à travers la participation aux salons internationaux, à l'instar de ceux de Toulouse et de Paris. Nos candidats pourraient voir s'ouvrir devant eux des horizons plus larges et avoir la chance d'intéresser des entreprises en dehors des frontières du pays».

Il va de soi que le service offert par Senior-intérim n'en est pas moins utile pour les entreprises elles-mêmes, vu leurs besoins en encadrement pour leurs jeunes personnels qui ont besoin d'aide, de conseils avisés, à même de leur faire acquérir et de renforcer leurs connaissances et leur savoir-faire pour mieux servir leurs entreprises. Le recrutement des postulants se fait dans le cadre de contrats de mission, comme l'a précisé Fatma Agrebi, chargée de clientèle, au bureau de Sfax, c'est-à-dire dans le strict respect de la législation en vigueur régissant le travail des retraités en Tunisie.

