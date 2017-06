Cote d'Ivoire: Match amical Salomon Kalou, un autre absent du stage de Liège

La Côte d'Ivoire disputera un match amical international, le dimanche 4 juin 2017 face au Pays- Bas (Hollande) à 17h 30 GMT. Marc Wilmots, le nouvel entraineur des Eléphants fera ses premiers pas à l'occasion de cette rencontre. Depuis le 28 mai 2017, le technicien Belge est à pied d'œuvre pour préparer la rencontre. Il a donc établi le Quartier General des Eléphants à Liège en Belgique.

Pour son premier stage, Marc Wilmots a mis les bases du travail au sein de la sélection et donner les directives à l'ensemble du groupe afin de réussir cet aventure. « Nous avons établi des règles et mis en place un code de conduite entre nous à respecter. Les Individualités ne m'intéressent pas. Car seul on ne peut pas gagner. Je demande aux joueurs de mettre de côtés leurs egos. Tout le monde est sur le même pied. J'accorderai la même faveur à tout le monde. Quand j'étais en équipe de Belgique, je n'ai pas mis un joueur au-dessus des autres. Ça sera pareil avec la Côte d'Ivoire », avait indiqué le technicien Belge dès l'entame du stage de préparation.

Appelé pour cette rencontre, Salomon Kalou ne rejoindra pas le groupe de Marc Wilmots à Liège. Salomon Kalou traine une blessure au pied. Dans ce groupe, l'on note le retour en sélection de Gervinho. Il remplace Wilfried Zaha, blessé et indisponible pour le match amical du 4 juin et celui du 10 juin à Bouaké dans le cadre de la première journée des Eliminatoires de la CAN 2019. En plus de Zaha Wilfried, Koné Lamine ne pourra participer à ces deux matches, car blessé. Il a été fait appel à Gohi Bi pour pallier l'absence de Koné Lamine. Jérémie Boga, Jean Philippe Gbamin, Maxwell Cornet et Joris Gnagnon, les néo-Eléphants ont bien intégré le groupe en compagnie des cadors que sont Serges Aurier, Serey Dié.

Serey Dié parle de son avenir en sélection

En plein stage, le capitaine des Eléphants, Serey Dié n'a pas manqué d'évoquer son avenir en sélection. En tout état de cause, le sociétaire du FC Bâle veut laisser la place aux jeunes. « Je veux juste vous dire que le moment est venu de laisser la place aux jeunes », a-t-il indiqué sur sa page Facebook. Toutefois, il s'est voulu clair dans sa publication. Il ne s'agit d'une retraite internationale. « Je n'annonce pas ma retraite internationale. Je serai là pour jouer mon rôle de grand frère, pour aider les nouveaux à s'intégrer dans notre belle équipe après cette dernière mission, je quitterai la sélection avec fierté », a-t-il poursuivi.