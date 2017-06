Congo-Kinshasa: Moïse Katumbi - Cap sur la présidentielle

Au Rassemblement, les responsables ont tous compris que le président Kabila cherche à les détourner de l'objectif en multipliant des tricheries qui pousseraient cette coalition au boycott des élections. Tout est fait pour tenir le Rassemblement loin de l'organisation de prochains scrutins en énervant ses leaders par des stratégies qui démontrent un degré abject de malices et la volonté d'en découdre par des biceps. C'est dans cet ordre d'idées qu'il faut classer l'acharnement sur la personne de Moïse Katumbi ou encore de Jean-Claude Muyambo et bien d'autres opposants qui croupissent dans les geôles.

Connu pour sa maîtrise des dossiers du pays et sa verve oratoire, Olivier Kamitatu, coordonnateur adjoint du G7, regroupement politique membre du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, vient de s'offrir un autre challenge. C'est celui d'accompagner par des voies pacifiques Moïse Katumbi à accéder à la fonction suprême au terme d'une présidentielle prévue en décembre 2017. Fin connaisseur des rouages politiques de la RDC, Olivier Kamitatu est bien placé pour jouer parfaitement ce rôle.

En outre, Moïse Katumbi rappelle les raisons qui ont milité à ce choix. « L'expérience et l'expertise d'Olivier Kamitatu nous seront précieuses dans notre lutte pacifique pour instaurer l'Etat de droit dans notre pays. Il porte un message clair, celui du respect de la Constitution et de la prise en compte de l'aspiration du peuple. Parce que nous partageons ensemble ces convictions, il portera maintenant aussi ces messages pour moi et j'en suis très heureux pour la RD Congo », a-t-il précisé.

