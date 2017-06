Ces cérémonies ont été placées sous le haut patronage de Monsieur Abinan Kouakou Pascal, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, sous le patronage du ministre du Tourisme, Monsieur Fofana Siandou, la présidence du Maire d'Agnibilékrou, Monsieur Roger Mandodja M'BIA et du député d'Agnibilékrou Sous-Préfecture, Monsieur Ehouman Tano.

Présent à cette étape des fêtes des mères dans le Djublin, le maire d'Agnibilékrou, Roger M'Bia a fait un don en espèces aux mamans et à la chefferie de Damé. Il était accompagné de l'opérateur économique Kouakou Jacques qui a également fait parler son cœur, en faisant un don en espèce aux mamans et à la communauté musulmane.

Les femmes de Nianda, localité située dans la commune d'Agnibilékrou ont été honorées par Amankou Jean Michel le samedi 27 mai. Les mères ont reçu plusieurs cadeaux des mains de leur parrain et fils. La notabilité villageoise n'a pas été oubliée. Le vagabond de la charité leur a offert plusieurs dons en nature et en espèce.

En retour, la population restant sensible et capitalisant tous ces actes a promis de lui rendre au moment opportun. "Pour tous les actes que tu cesses de poser en faveur des mamans du Djuablin, nous n'avons, ni or, ni argent à t'offrir, mais nous demandons la grâce de Dieu sur ta vie et celle de ta famille", a traduit, la présidente des femmes de la coopérative des femmes d'Akoboissué.

La fête des mères a été célébrée dans le département d'Agnibilékrou. Amankou Jean Michel, cadre de la région a pendant trois jours sillonné quatre sous-préfectures et villages pour offrir des présents aux mamans et à la population visitée. Ce périple a débuté par la Sous-Préfecture d'Akoboissué le vendredi 26 mai dernier.

