Afrique du Nord: L'image de la Tunisie orientée vers l'amélioration

A rappeler que Fitch Ratings avait estimé qu'une amélioration de la notation souveraine de la Tunisie reste tributaire de la stabilité politique et sociale, la réduction du déficit budgétaire et l'amélioration structurelle du déficit du compte courant.

Toutefois, l'Agence prévoit une croissance de 2,3% en 2017 et de 2,5% en 2018, soutenue par la consommation privée, la reprise des entrées touristiques et l'investissement. Hattab a souligné que cette notation a été publiée au moment où les différents rapports émis par des organismes internationaux crédibles estiment que «la Tunisie n'est pas un pays stable, du moins sur le volet politique».

Fitch Ratings a confirmé, vendredi, la note de la Tunisie à B+. Les notes de défaut émetteur à long terme en devises et en monnaie locale de la Tunisie ont également eu un : B+, avec perspective stable. Les notes d'émission d'obligations de premier rang non garanties de la Tunisie ont aussi été confirmées à «B+».

«La dernière notation publiée, dernièrement, par Fitch Ratings sur la Tunisie est clémente et orientée vers l'amélioration de l'image de la Tunisie à l'extérieur», a indiqué l'économiste et membre du Centre de prospective et d'études sur le développement, Mourad Hattab, dans une déclaration rapportée par l'agence TAP, ajoutant qu'il s'agit là de donner un coup de pouce au gouvernement surtout durant cette période caractérisée par une situation sociale explosive et une conjoncture économique difficile.

