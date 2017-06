Congo-Brazzaville: Attijariwafa bank désigné « Top Performers RSE 2017 »

communiqué de presse

Le groupe Attijariwafa bank dont la filiale congolaise est Crédit du Congo a été désigné « Top Performers RSE 2017 » par le leader européen de la notation extra-financière Vigeo Eiris, a-t-on appris dans un communiqué de presse de cette banque panafricaine.

Ce palmarès récompense les entreprises cotées à la Bourse de Casablanca dont les démarches de responsabilité sociétale sont les plus avancées, et ayant ainsi obtenu les meilleurs scores selon le référentiel de Vigeo Eiris pour leur capacité à intégrer les facteurs Environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs systèmes de management.

Le référentiel de notation compte plus de vingt critères et près de 300 indicateurs portant sur six domaines de responsabilité sociétale à savoir : le respect des droits de l'homme, la valorisation du capital humain, la protection de l'environnement, l'éthique des affaires, l'efficacité et l'indépendance de la gouvernance et l'engagement en faveur du développement de leurs territoires d'implantation.

Cette distinction vient ainsi confirmer l'engagement continu du Groupe en matière de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE), en particulier pour les critères liés à « l'Information responsable envers les clients » et « la Non- discrimination », pour lesquels Attijariwafa bank présente des scores parmi les plus élevés du marché.

L'agence de notation reconnaît le niveau probant du Groupe en faveur de l'accessibilité à l'information, la prévention des informations trompeuses ou déloyales, ainsi qu'en faveur de la promotion de l'égalité Hommes - Femmes, l'accessibilité des femmes à des postes de management et la prévention de la discrimination.

Par ailleurs, dans le cadre de ses actions en faveur de la promotion du commerce, des investissements, le développement économique du continent africain et des échanges et de la coopération sud-sud, Attijariwafa bank organise, depuis 2010, le Forum international Afrique Développement.

Cette rencontre qui regroupe chaque année des milliers des participants, notamment les acteurs économiques du secteur public et privé est devenu, au fil des années, une plate-forme de rencontres d'affaires donnant ainsi l'occasion aux uns et aux autres d'échanger autour des problématiques portant sur le développement économique du continent africain.

L'ambition de ce forum est de mettre en avant les grands projets de développement et d'investissement en vue de mettre en exergue le potentiel économique dont dispose l'Afrique, au regard de la richesse de son sous-sol encore sous exploité.