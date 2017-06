Congo-Brazzaville: Culture et Environnement - Le Festivert 2017 a visé à faire des élèves des « écocitoyens »

Le Festivert, qui est un programme d'éducation civique et écologique, veut faire de la sensibilisation de l'assainissement de l'environnement et de la bonne gestion de la nature son cheval de bataille. Ceci, afin que cela soit une partie intégrante des programmes scolaires. Les informations portées à la connaissance des élèves et des jeunes à la cité et à l'école pourront les aider à comprendre le bien-fondé de l'environnement, de manière à développer ensuite des moyens d'agir positivement en faveur de la nature. Le but de ce festival est de faire de ces jeunes des « écocitoyens ».

Près de 20 écoles ont été particulièrement sensibilisées à la gestion de l'eau. Il sied de souligner qu'au cours de cette campagne, les élèves ont été informés sur la trilogie majeure qui définit l'importance de l'environnement, à savoir : la nature, les hommes et les choses. L'homme étant l'allié de la nature et des choses, il doit les gérer objectivement pour un développement sain.

