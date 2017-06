Congo-Brazzaville: Attaques armées dans le Pool - Le CCAS s'insurge contre Ntoumi et ses hordes

communiqué de presse

Dans une déclaration rendue publique le 31 mai à Brazzaville, la cellule de veille du Comité consultatif d'appui et de suivi de la municipalisation accélérée du Pool (CCAS) a condamné les attaques menées par les ninjas sur trois bus de transport qui se rendaient à Pointe-Noire, le 26 mai dernier.

La cellule de veille du CCAS, loin de se lancer dans le débat sémantique oiseux sur le mot « crise » ou non dans le Pool, a attiré à nouveau le regard de la communauté nationale et internationale sur la nature des actes perpétrés par Fréderic Bintsamou et ses acolytes que tout citoyen honnête et épris de paix devrait, sans ambages, dénoncer.

« En effet, quelle cause politique justifie que l'on interdise aux paisibles populations d'aller et venir aux quatre coins du pays ? Quelle motivation anime ces bandits armés pour systématiser des attaques tous azimuts contre la force publique, racketter constamment les populations, détruire le tissu économique du département et démolir les ouvrages de franchissement ? », a renchéri le texte.

La cellule de veille du CCAS exprime sa compassion et sa solidarité envers ces femmes qui ont été sauvagement violées et qui sont aujourd'hui meurtries dans leur chair. Elle s'incline devant la mémoire des trois passagers froidement assassinés par les ninjas et présente ses condoléances aux familles éplorées.

« Elle renouvelle auprès des populations, dont les déplacés souhaitent regagner leurs localités, son appel à œuvrer aux côtés des autorités locales et de la force publique au rétablissement de la paix, l'ordre et de la sécurité dans le Pool. Elle exhorte l'ensemble de la population à ne pas céder à la psychose et être plus que jamais vigilante face aux complicités qui se nouent ici et là », a poursuivi la déclaration.

La cellule de veille du CCAS a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le gouvernement dans la normalisation de la situation dans le Pool. Elle apporte son soutien à la force publique et en appelle au gouvernement pour remplir pleinement ses missions régaliennes, notamment celles d'assurer la libre circulation des personnes et des biens et le droit de toute personne à vivre en sécurité dans n'importe quel endroit du territoire national.

Elle sollicite par ailleurs du président de la République, à qui la cellule réaffirme son appui, sa fermeté et sa volonté à régler définitivement la situation dans le Pool.

L'Evêque de Kinkala Louis Portella Mbuyu lance un appel à Ntoumi

Dans un message datant du 25 mai, jour de l'ascension, et adressé aux autorités congolaises, aux miliciens ninjas et à toute la population congolaise, l'Evêque de Kinkala, Louis Portella Mbuyu a demandé au pasteur Ntoumi d'appeler ses hommes à cesser les exactions dans le Pool.

M. Frédéric Bintsamou, écrit-il, certains vous considèrent comme envoyé de Dieu ou de l'un de ses anges. Comme nous l'a dit le Pape François : « Tuer au nom de Dieu est satanique... la violence au nom de Dieu est un blasphème ».

« Il est difficile de comprendre que vous laissiez un peuple que vous défendez être cruellement malmené par ses propres enfants et être exposé à des traitements inhumains. C'est pourquoi, si vraiment vous aimez ce peuple, j'en appelle à votre conscience humaine : il ne tient, en partie, qu'à vous pour que ce drame prenne fin. Pour l'amour de Dieu et de votre peuple, osez donc sortir ; oser expliquer, de manière transparente, la cause que vous défendez », a insisté l'Evêque de Kinkala.

La Force publique déplore le manque de soutien logistique

Du côté de la force publique déployée dans cette partie du pays, notamment le long de la nationale N°1 où plusieurs exactions et incursions des miliciens ninjas deviennent de plus en plus récurrentes, les avis recueillis auprès des militaires en faction témoignent d'un ras-le-bol dû au manque d'appui ou soutien logistique.

En effet, selon eux, la situation qui prévaut dans le Pool devrait mériter une attention particulière des autorités gouvernementales parfois peu informées des réalités du terrain.

Ces soldats appellent la hiérarchie militaire à se pencher davantage sur cette situation pour éviter des pertes en vies humaines enregistrées, en grande partie, pendant les heures de leur déplacement à la recherche du ravitaillement en vivres.