Congo-Brazzaville: Stages de Lisses - Le groupe continue le travail sans Bevic Moussiti Oko

L'attaquant de 22 ans a signé, dans l'après-midi, un contrat de 3 ans avec Le Havre. Il s'était déjà absenté lundi et mardi pour finaliser ce transfert. En accord avec le staff technique, qui a aussi pris en compte son état de fatigue, après une fin saison difficile. « J'ai fini la saison avec plusieurs bobos, en serrant les dents. Quand j'ai été sélectionné, j'ai voulu forcer pour me mettre au service du pays. Mais c'est trop dur, je suis lessivé. Une coupure s'impose pour souffler avant de reprendre avec le Havre à la fin du mois ».

Ménagés dans la matinée (footing en lieu et place des ateliers), Yhoan Andzouana et Jordan Massengo étaient bien présents. Comme Ravy Tsouka Dozi, revenu d'un essai passé mardi, dans un pays limitrophe. Bevic Moussiti Oko, lui, est venu dire au revoir au groupe mardi soir, après avoir fait ses bagages.

« Sans effort, pas de résultat » : la formule fourmille sur les réseaux sociaux dans sa forme anglophone (no pain, no gain). Et devait tourner en boucle dans la tête des joueurs, lors de la courte mais intense séance physique du mercredi matin. Difficile d'affirmer dès aujourd'hui que les Diables rouges rapporteront un ou trois buts de Kinshasa. Mais ils font, depuis le début de ce stage, tout pour optimiser leur chance. Dans la sueur, l'engagement et la bonne humeur.

