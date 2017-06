Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Les compétiteurs congolais découvrent l'Open de Paris

Le capitaine des Diables Rouges de la diaspora, Fred Vouta, se dit insatisfait des résultats, même s'il ne s'agit là que de la première participation à cette compétition internationale de haut niveau. Il a, par ailleurs, lancé un appel aux autorités sportives afin que les conditions soient réunies pour l'émergence du Jiu-Jitsu congolais à travers à la Fédération, qui a été mise en place, il y a quelques mois. « Les arts martiaux apportent beaucoup de médailles aux pays. Il nous faut un peu plus de soutien », a-t-il déclaré, en rappelant que les championnats d'Afrique et du monde de la discipline auront lieu dans quelques mois.

Sous la supervision de maître Manassé Ngangoué, coordonnateur du pôle Europe-Afrique de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu, Fred Vouta et Jonel Zingoula ont atteint les barrages de l'Open de Paris 2017 avec une victoire et une défaite chacun. Nelor Koubemba, par contre, a enregistré deux défaites.

Fred Vouta, Jonel Zingoula et Nelor Koubemba ont été sur le tatami du grand rendez-vous International de Jiu-Jitsu dans la capitale française. En Figthing-system et Ne-waza de la catégorie des -85kg, ils ont réalisé des résultats faits de défaites et de victoires.

