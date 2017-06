Congo-Kinshasa: Les humanitaires inquiets de l'augmentation des cas de choléra à Bukama

La communauté humanitaire s'inquiète, note-t-on, des cas signalés dans les régions limitrophes du Haut-Lomami. Il est, cependant, relevé que cette nouvelle épidémie de choléra s'explique non seulement par le manque de financement, mais aussi par l'accès limité à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que le manque de respect des règles d'hygiène nécessaires pour se prémunir contre la maladie.

Ocha a, par ailleurs, noté que la Croix-Rouge congolaise poursuit ses activités de chloration dans la zone de santé de Kisanga wa Bioni, l'épicentre de l'épidémie. De son côté, l'Unicef fournira un soutien pour prévenir toute nouvelle contamination et mener des activités de sensibilisation pour couvrir le plus grand nombre d'aires de santé possible.

