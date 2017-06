Congo-Kinshasa: Projet de budget 2017 - Les recettes projetées à 11 milliards de FC

L'ambition de son gouvernement est d'arriver à réduire le chômage, stopper la dégradation de la vie des Congolais, d'étendre la couverture de la protection sociale et d'augmenter l'enveloppe de la rémunération. Le débat s'est poursuivi jusque tard dans la soirée. Nous y reviendrons avec plus de détails.

« Notre pays connait actuellement un ralentissement des activités économiques, le déficit budgétaire et la baisse de l'aide extérieure ». L'autre facteur déstabilisant est la dépréciation continue du franc congolais et son impact sur le vécu quotidien des Congolais.

En dehors des efforts de redressement de la vie économique, l'essentiel des recettes attendues proviendront de la moralisation de la vie publique, de la lutte contre la corruption, la fraude, l'évasion fiscale et douanière et surtout aux sanctions sévères à l'encontre des actes de corruption. Plus d'un milliard de Fc va servir au financement des élections prévues pour cette année.

Le Premier ministre, Bruno Tshibala, a présenté un projet de loi de finances en équilibre, évalué à plus de 11 milliards FC. Pour les dubitatifs qui jugent le budget irréaliste, Bruno Tshibala s'appuie sur un certain nombre de facteurs pour justifier son optimisme.

