Afrique: Antonio Guterres au secours de l'accord de Paris sur le climat

En direction des Etats-Unis, il a prévenu : « Si les Etats-Unis décidaient tout de même de se retirer de cet accord international et plus globalement des affaires du monde, d'autres pays prendront leur place ».

Le Sg des Nations unies est convaincu que « l'urgence climatique peut être une chance », car « l'économie verte génère du business. Ce n'est pas juste la bonne chose à faire, c'est la chose la plus intelligente à faire et ceux qui échoueront à faire le pari de l'économie verte connaîtront un avenir gris », a-t-il dit.

Pour lui, « le changement climatique est une menace directe et un multiplicateur de nombreuses autres menaces, de la pauvreté aux déplacements de populations et aux conflits ». Et d'ajouter : « Ceux qui échoueront à faire le pari de l'économie verte connaîtront un avenir gris ».

Devant un parterre d'étudiants, enseignants et dirigeants d'entreprises depuis l'université de New York, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a pris la défense de l'accord de Paris sur le climat, prenant à contre-pied le président américain, Donald Trump.

