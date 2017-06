Congo-Brazzaville: La Banque d'investissement BSCA s'installe à Pointe-Noire

La Banque sino-congolaise pour l'Afrique (BSCA Bank) entend accompagner les grandes entreprises basées à Pointe-Noire, à travers l'offre de services bancaires électroniques, des crédits et financements du commerce international, etc.

La BSCA Bank a ouvert récemment sa première agence dans la ville océane, en présence des autorités centrales et locales. Elle a choisi la zone économique spéciale où vont également être implantés un port minéralier et une société pétrolière chinoise dénommée Wingwah.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'agence de Pointe-Noire, les responsables de cette banque ont promis offrir aux opérateurs économiques locaux, entre autres, produits classiques et modernes, des comptes courants, comptes épargnes, dépôts à terme, crédits et découverts, paiements et règlements, cautions et garanties, changes et devises, transferts internationaux.

La banque qui promet d'assurer une sécurité des fonds par une bonne organisation et un strict contrôle interne va construire 100 guichets automatiques bancaires dans la ville de Pointe-Noire, d'après les dirigeants sociaux, pour le transfert rapide des fonds (en 48 heures) et l'obtention du code Swift (en 24 heures).

En outre, plusieurs Guichets automatiques bancaires seront déployés sur l'ensemble du territoire congolais pour faire bénéficier à la clientèle un nombre illimité d'opérations de retrait sans taxes.

A en croire les dirigeants de cette structure, la BSCA. Bank a noté à la fin du premier trimestre 2017, près de 5% de dépôts d'actions de marché, avec 30% de parts du marché dans le financement public.

En rappel, ont pris part à la cérémonie d'ouverture le 24 mai dernier, Armel Fridelin Mbouloukoué, Conseiller aux institutions financières nationales, à la monnaie et à la dette, du président du Conseil d'administration de la BSCA, Rigobert Roger Andely, du député-Maire de la ville de Pointe-Noire, Roland Bouity Viaudo...