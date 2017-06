Cameroun: Anafoot - Le travail a commencé

Les responsables seront installés lundi au deuxième étage du stade Omnisports à Yaoundé : conclusion d'une audience hier au Minsep.

Précise, concise mais « efficace ». En quarante minutes, au ministère des Sports et de l'Education physique et autour de Bidoung Mkpatt, le ministre, les responsables de l'Académie de Football ont échangé. Issa Hayatou, président du Conseil d'administration de l'Académie nationale de football créée le 25 septembre 2014 par décret du président de la République Paul Biya, est arrivé au pas de course. Il faut faire vite, le peuple « nous regarde ».

Des propos élogieux à l'endroit du PCA formulés par le Minsep, « l'homme qui a géré la Fifa pendant quatre mois », est bien au courant de ce qui l'attend.

Un gros challenge : mettre les vraies bases de la formation du football local pour atteindre des performances honorables avec des footballeurs talentueux. Bidoung Mkpatt est convaincu d'une chose : la « riche expérience du PCA, associée au dynamisme des jeunes nommés à la direction générale (Carl Enow Ngachu et Jules Elois Mindjeme, ndlr) permettra à l'Anafoot de lancer ses activités sur des bases solides et de connaître un parcours florissant ».

Très vite l'on apprend que le siège de l'Anafoot sera au deuxième étage du bâtiment annexe au stade Omnisports. En plus, l'installation des trois personnalités est prévue lundi 5 juin 2017 à 15h au palais polyvalent des Sports de Yaoundé. C'est la phase « parturition. Je voudrais vous assurer toute ma disponibilité à vous apporter tout le soutien et la collaboration », poursuit le Minsep.

L'Académie a pour mission l'initiation et l'encadrement des jeunes à la pratique du football de haut niveau; la formation initiale et continue des formateurs à l'enseignement théorique et à la pratique élaborée du football ; le développement de l'expertise nationale dans les métiers liés au football; la collecte, la conservation et la diffusion de la documentation relative au football ; la recherche fondamentale et appliquée aux métiers liés au football .