Cameroun: Récompense - Rev.Dr. Dieunedort Kamdem Nounga primé

D'après son Président Sylvain TAH, le choix du Révérend Dr. Dieunedort Kamdem n'est pas le fruit du hasard. Depuis des années, la cathédrale de la foi crée par lui et toutes les extensions qu'elle a réussi à implanter sur l'ensemble du territoire prouvent à suffisance le rôle important joué par son promoteur. La distinction ainsi donnée par le collectif s'est basée sur une enquête bien fouillée où la découverte d'un homme à l'influence démesurée qui harangue à l'aide des prêches qui font la part belle à l'éducation des masses, la création d'entreprises et la promotion de l'éthique chrétienne. A part cela, Dr Kamdem est écrivain et ses ouvrages au nombre de 30 inspirent bon nombre de personnes. Si l'on ajoute 42 églises déjà ouvertes, 4 chaines de radio et une chaine de télévision, l'étendue de l'expansion du Révérend n'est pas prête d'être stoppée.

