Cameroun: Une plateforme web pour dénoncer les injustices liées au Droit foncier

Selon le promoteur, secrétaire général du CED, Samuel Nguiffo, L'objectif de cette plateforme est d'inciter à garantir les droits, ainsi que la sécurité, aux personnes possédant les terres par le seul fait coutumier. Elle donne la possibilité aux populations victimes d'abus de leurs droits fonciers coutumiers, de les signaler et les dénoncer en toute liberté afin que les autorités puissent être informées. « Seulement 0,1% des terres au Cameroun sont contrôlées par les communautés, et plus de 98% par l'Etat. Il y a donc un gros effort à faire à ce niveau » regrette Samuel Nguiffo. L'équation est d'autant plus épineuse que le Droit foncier camerounais n'a pas encore prévu des dispositions explicites sur ce qui relève du volet « coutumier » ou « traditionnel ».

Lancée par le Centre pour l'environnement et le développement (CED) basé à Yaoundé, le site www.atlas.bd-obster.org permet aux populations autochtones et rurales d'informer les pouvoirs publics sur les abus d'autorité dont elles sont victimes

