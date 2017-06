Plusieurs expériences sont en cours pour résorber l'important déficit de couverture du territoire national en matière d'énergie renouvelable. Grâce aux mini-centrales solaires prés 9000Tde co2 vont être sauvées et près de 3000 ménages vont être touchés avec la construction de 130 km de réseau. Le projet va coûter près de 5 milliards F Cfa et concerne les régions de Ziguinchor ; Sédhiou et Kolda.

Outiller des techniciens locaux pour gérer l'entretien des futures mini-centrales solaires qui vont être installées dans leur village. C'est l'objectif d'un atelier de formation ouvert avant-hier, mardi à kolda par les responsables de EnergieR. Une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables avec son projet développement durable par les énergies renouvelables (Dper) au Sénégal pour la démocratisation de l'accès à l'énergie. La formation concerne une trentaine de jeunes des régions de Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda, Kolda qui vont ainsi être capacités pour faire face à la demande dans ce secteur porteur. Un projet en phase avec la politique du Sénégal dans le mix énergétique dans le secteur, a indiqué l'adjoint au gouverneur, à l'ouverture de l'atelier.

Ce programme DPER Sénégal que déroule EnergieR va doter une quarantaine de villages de ces régions de centrale de 15 à 40 KWat pour l'électrification domestique. Ainsi Bourouco de Médina Yérofoulah, en passant par Bayoungou, Médina Elhadji et Boyguel dans la commune de Sinthian Koundara, l'électricité sera bientôt une réalité. Près de 3000 ménages vont être touchés avec la construction de 130 km de réseau.

Ce programme de près 5 milliards de nos francs est appuyé par l'Union Européenne et l'ASER. La sélection a obéi à certains critères, notamment l'enclavement et l'éloignement des lignes hautes tension. Et ce sont des villages d'environ 1000 habitants où les populations sont fortement impliquées. Et les techniciens en formation viennent de ces localités pour s'occuper de l'entretien. La directrice Yvonne Faye de EnergieR, indique que des activités génératrices de revenues vont être encouragées avec l'arrivée de l'électricité dans ces villages. Yvonne Faye, la directrice annonce un prix dans ce sens pour encourager lesdites activités.