Vainqueur de la capitale lors des élections locales de 2009 et 2014, Khalifa Sall semble gagner en sympathie depuis son arrestation en mars dernier, suite aux enquêtes relatives à la gestion de la caisse d'avance de sa municipalité. C'est apparemment pour cette raison qu'il a été choisi pour diriger la liste nationale de la coalition Taxawu Sénégal. Cependant, il n'est pas trop sûr de compter sur lui pour défendre les intérêts des Sénégalais à l'Assemblée Nationale. Maire de Dakar, secrétaire général de l'Association internationale des maires francophones (Aimf) et président de Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (Cglua), Khalifa Sall pourrait ne pas siéger à la prochaine législature à cause de ses nombreuses casquettes.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.