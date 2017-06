Sénégal: Momar Ndiongue - «Le mode de scrutin favorise la coalition au pouvoir»

interview

Avec plus d'une trentaine voire une quarantaine de listes déposées au niveau de la Commission chargée des élections, pour prendre part aux compétitions du 30 juillet prochain, la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar (Bby) semble partir favorite, avec notamment le mode de scrutin majoritaire trivialement appelé «Raw Gaddu». Le journaliste analyste politique, Momar Diongue, qui dit comprendre les raisons de cette pléthore de listes, estime toutefois que Bby part gagnant à ces joutes si l'opposition est divisée.

Parlant, par ailleurs, des investitures, il trouve que le choix porté sur Mahammed Boun Abdallah Dionne pour diriger la liste nationale de la majorité actuelle a permis de déjouer un piège qui aurait servi à l'opposition si le choix était porté sur Moustapha Niasse. Il estime, toutefois, que la candidature d'Abdoulaye Wade à la tête de Wattu Sénégal mettrait mal à l'aise les listes dissidentes du Parti démocratique sénégalais (Pds).

Plus d'une trentaine de listes ont été déposées au niveau de la Commission chargée des élections. Comment comprendre cette floraison de listes pour ces élections législatives du 30 juillet prochain ?

C'est floraison de liste n'est pas étonnante. D'abord, il faut partir du principe qu'il y a 250 formations politiques ou plus au Sénégal. Il y a une pléthore de partis politiques. Dans le cadre d'élections législatives, où les gens décident d'aller en alliance, mais sur la base des investitures, il n'est pas étonnant que si nous avons un bassin de partis de 250 qu'il y ait des gens qui négocient et qui ne s'entendent pas, qui claquent la porte et qui vont se retrouver ailleurs dans d'autres alliances où ils pensent que les investitures sont à leur avantage, il n'est pas étonnant qu'on se retrouve avec 45 listes. Vraiment, il n'y a rien de surprenant, face à la pléthore de partis politiques et du type de scrutin. C'est-à-dire, il s'agit d'une élection où certains partis font une investiture à la carte. Il y a certaines listes qui ne seront pas présentes dans certains départements.

Mais, par rapport à cette pléthore de listes, pourrons-nous sortir du lot quelques listes qu'on pourrait qualifier de sérieuses que d'autres ?

Dans un premier temps, avant l'éclatement de Mankoo Taxawu Sénégal, il y avait une bipolarisation de fait avec deux pôles qui s'étaient présentés comme principaux, en l'occurrence la majorité Benno Book Yakaar constituée de l'Apr et de ses alliés et de l'autre Mankoo Taxawu Sénégal avec le Pds, le Rewmi, le Grand parti, l'Aj, etc. Donc, on avait l'impression qu'on s'acheminait directement vers une bipolarisation avec ces législatives là.

Maintenant, malheureusement ou heureusement pour le pouvoir, Mankoo Taxawu Sénégal a volé en éclat et aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'on a un troisième pole qui se dresse à coté des 2 premiers pôles. Et, je crois que toute l'élection va se jouer autour de Benno Bokk Yakaar, de Mankoo Taxawu Sénégal et de Wattu Sénégal. Parce que, les Sénégalais peuvent être gagnés par la tentation du vote utile. Le vote utile ne se fera que d'un de ces 3 pôles là. Tenter si bien que pour tout le reste, je pense que ça risque d'être assez marginal.

La deuxième chose que je devrais souligner, c'est que le fait que Wattu Sénégal ait choisi Abdoulaye Wade comme tête de liste est moins maladroite qu'il n'y parait à première vue.

Je m'explique. Abdoulaye Wade a un bassin électoral. Il y a des gens qui ne se reconnaissent qu'à travers Wade. Ils ne se font pas de fixation sur son âge avancé ou quoique ce soit. Ils sont Wadiste et ils voteront Wade qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Je crois que cette coalition là peut compter sur ce bassin électoral de Wade.

Ensuite, il se trouve qu'en choisissant Wade comme tête de liste, Wattu Sénégal fait automatiquement mal à l'aise toutes les listes dissidentes du Pds. Un Modou Diagne Fada serait très mal à l'aise avec la campagne électorale qui se dessine face à un Abdoulaye Wade qui est la tête de liste d'un autre coté. Il en sera de même pour la liste des Farba Senghor et des Pape Samba Mboup qui se réclament pourtant d'Abdoulaye Wade, avec leur dénomination de Mbollo Wade. C'est une situation assez incohérente, assez cocasse où on voit des gens qui se réclament de Wade et qui sont en train de prêcher pour une autre chapelle que celle qui est dirigée par Wade.

Vous y ajoutez également quelqu'un comme Aïda Mbodj avec sa liste qui va avoir la même difficulté. C'est-à-dire, en choisissant Wade comme tête de liste, la capacité de nuisance de certains nombres de pôles a été automatiquement réduite en l'occurrence, Fada, Aïda Mbodj et en l'occurrence le camp de Pape Samba Mboup. Ces gens risquent d'être perçus comme des acteurs politiques qui ont trahi le vieux, au moment d'aller vers une campagne comme celle-là où ils seront en compétition avec Abdoulaye Wade. Vous voyez la situation assez inconfortable dans laquelle le choix de Wade comme tête de liste de Wattu met un certain nombre de pôles.

Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'avec ce nombre pléthorique de listes le camp au pouvoir n'en sortirait que gagnant ?

Oui, bien évidemment. Surtout avec le scrutin majoritaire au niveau départemental, à ce niveau-là, la situation est favorable à Benno Bokk Yaakaar, parce qu'il y a forcément un éclatement du vote qui aurait dû aller à l'opposition. Supposons que Mankoo Taxawu Sénégal, dans sa configuration ancienne, présente face à Benno Bokk Yaakaar son égal, il y aurait eu forcement des problèmes pour la majorité. Et c'est pour cette raison que certains même n'avaient pas écarté la possibilité d'une cohabitation. Parce que, c'était une entité qui était assez impressionnante d'où on pouvait même préfigurer les résultats pré-électoraux. Parce qu'impressionnant, vu le Pds, Bokk Gis Gis, Aj, Rewmi, Grand parti, ainsi que les alliés de Kalifa Sall, etc., c'est vrai que sur la liste majoritaire, cette coalition-là dans son ancienne configuration aurait pu créer des problèmes à Benno Bokk Yaakaar. Mais, maintenant qu'il est éclaté ça peut favoriser à Benno Bokk Yaakaar. Il y a 7 députés à Dakar. Il suffit tout simplement que la coalition Benno Bokk Yaakaar arrive première avec une seule voix de plus que les autres coalitions à Dakar, elle prend les 7 sièges de Dakar. Ce mode scrutin-là favorise bien évidemment la coalition au pouvoir quand l'opposition est divisée. C'est naturel. C'est normal.

Mais, nous avons constaté la présence sur les listes de certaines personnalités qui certainement ne vont pas siéger à l'Assemblée nationale, une fois élus. Pensez vous que cela puisse participer à la lisibilité du jeu démocratique au Sénégal ?

Ecoutez. Il est souvent arrivé que des têtes de liste ne soient pas à l'arrivée à l'Assemblée nationale.

Le choix de tête de liste est juste un symbole. Il est arrivé même que lorsqu'il était dans l'opposition, Abdoulaye Wade dirige à plusieurs reprises la liste nationale du Pds et à l'arrivée, il n'était pas à l'Assemblée nationale. Ça ne change pas grand-chose. C'est un chef de parti qui se met à la tête de ses troupes. Maintenant, il y a un jeu qu'en même que Macky Sall, avec le choix de Mahammed Boun Abdallah Dione, a réussi à éviter. Le principal argument qui a été dirigé par la majorité actuelle contre Wade et contre Wattu Sénégal, c'est-à-dire que c'est des jeunes politiques qui sont aller chercher un vieux qui est quasiment à la retraite pour leur porter à la tête de leur troupe. Ce qui dénotait d'un manque d'ambition pour l'opposition.

Je crois qu'en choisissant Mahammed Boun Abdallah Dionne, Macky Sall évite à l'opposition de lui retourner également l'appareil. Je pense que le choix de Moustapha Niasse comme tête de liste, même Wade est son doyen d'âge, n'aurait pas quand même amené une différence par rapport au choix de Wade parce que je ne crois que Wade ait pu jouir d'une plus grande longévité sur l'échiquier politique que Moustapha Niasse. Moustapha Niasse est aussi âgé que Wade et même s'il n'est pas aussi vieux que lui, c'est quelqu'un dont la durée sur l'échiquier politique a été suffisamment longue pour que face à Wade qu'il ne puisse pas marquer la différence de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Mais en choisissant Mahammed Boun Abdallah Dionne, Macky Sall évite quand même ce piège-là.

Il y a également le fait qu'il a demandé dernièrement à toutes ses troupes de faire campagne sur la base de son bilan, de ses réalisations. Or, il n'y a pas une voix plus indiquée que celle de Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui a été d'abord ministre chargé du suivi du Pse puis Premier ministre, pour parler du bilan et des réalisations de Macky Sall sur la base desquelles va se faire toute la campagne électorale. Donc, ça me semble un choix cohérent. Il se trouve également qu'il est plus consensuel que Moustapha Niasse. Donc, ça règle un problème très sérieux pour Macky Sall.

Comment comprenez-vous ce jeu de cache-cache de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar par rapport à la tête de liste départementale de Dakar ?

C'est la question la plus délicate encore plus délicate même que le choix de la tête de liste nationale. Voyons un peu les responsables de l'Apr qui sont à Dakar. Il y a Seydou Guèye porte parole du parti et du gouvernement et qui nourrit des ambitions. Il y a Abdoulaye Diouf Sarr dont on connait toutes les ambitions qu'il a pour Dakar, il y a la ministre du tourisme Maimouna Ndoye Seck, active depuis un certain temps. Même des personnalités comme Aminata Touré qui avait plongé à Grand Yoff, comme Mbaye Ndiaye au niveau des Parcelles assainies, ou encore le ministre de l'économie, Amadou Ba, tous peuvent prétendre diriger la liste départementale de la majorité à Dakar. On parle même de Youssou Ndour. Il pourrait être également un élément de substitution. Devant toutes ces difficultés, on peut comprendre qu'on n'hésite tout simplement à rendre public le choix de cette personne-là. Parce que, Macky Sall ne l'ignore pas. Il va faire des frustrations qu'il va devoir gérer. C'est pour cette raison que même avant la fin des investitures il y a eu ce communiqué signé du président de la République. Il a demandé à tous ceux qui ne sont pas retenus de faire bloc autour de la liste commune et qu'ils auront certainement d'autres possibilités pour servir le Sénégal. Vous voyez donc que le président de la République a beaucoup d'appréhensions vis-à-vis de la situation qui va se dresser devant lui et qui fera beaucoup de frustrés surtout à Dakar. Ça c'est clair et c'est évident.

D'ailleurs, on l'a vu dernièrement taper du poing sur la table pour menacer de sanctions toute personne qui serait encline d'aller vers des listes parallèles. C'est pour cela qu'on a caché tout cela. Et on l'a caché hier (mardi, Ndlr) particulièrement jusqu'à minuit parce que cela ne pouvait pas se comprendre.

A supposer, par exemple, que les noms de ceux qui sont investis à Dakar aient été exclus. Donc, jusqu'à minuit des membres même de Benno Bokk Yaakaar, sur un coup de tête, pouvaient être tentés de rejoindre d'autres listes parce que les dépôts de listes n'étaient pas encore clos. Et c'est pour cette raison qu'ils ont gardé dans le plus grand secret les noms de ceux qui sont investis pour éviter que certains, qui ne seraient pas choisis, soient tentés d'aller rejoindre d'autres listes, parce qu'ils en avaient encore la possibilité avant minuit.