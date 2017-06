Le président Macky Sall a donné trois directives au secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République pour obtenir une majorité confortable aux élections législatives de 30 juin 2017 et gagner, au premier tour, la présidentielle de 2019. Il invite les militants à «raffermir l'unité, renforcer la discipline du parti et rester mobilisés ».

Au lendemain de l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales, Macky Sall avait décliné deux grands défis devant le Secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République pour accentuer les changements en cours et accélérer la réalisation du projet d'émergence du Sénégal. Il s'agissait bien évidemment, selon lui, d'obtenir une majorité confortable aux élections législatives de juin 2017 et gagner, au premier tour, la présidentielle de 2019. En relevant ces deux défis, il est question, dit-il, de conforter l'option de cohérence et d'efficacité de nos institutions soutenue par le peuple sénégalais à l'occasion des différents scrutins depuis 2012.

Pour ce faire, le président de la République invite les militants et responsables du Parti et de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, de «raffermir l'unité, de la solidifier davantage, de conforter la discipline de parti et de rester mobilisés pour les batailles à venir et de nouvelles victoires ». Ainsi, le président de l'Apr donnait le tempo en perspective des élections législatives du 30 juillet 2017. Car l'enjeu principal, selon lui, est de « conquérir ou de conserver le Pouvoir. La conquête acquise, il reste à pérenniser son unité, renforcer sa capacité à gérer cette diversité en mettant en avant le projet collectif et l'intérêt général».

« L'unité nous renforce dans un espace de compétition qui laisse peu de place à la concession, la compromission et les polémiques stériles. Nos adversaires veulent nous affaiblir et nous, nous voulons nous renforcer. Nos divisions nous affaiblissent, donc elles renforcent nos adversaires. De la même manière, notre unité nous renforce, donc elle les affaiblit nos adversaires », persiste le président de l'Apr.

Si l'unité nous a permis de gagner toutes les batailles électorales depuis 2012, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est, insiste Macky Sall, cependant jamais acquise définitivement, elle est un combat.

«Chaque militant doit avoir la claire conscience que la construction et la sauvegarde de l'unité du parti lui incombent au premier chef. C'est dans l'unité que nous pouvons faire efficacement face à l'adversité », a t-il déclaré devant le Secrétariat exécutif.

Développer l'esprit de solidarité et renforcer la discipline

Poursuivant son discours, le président de la République prône aussi le développement de l'esprit de solidarité qui doit, selon lui, guider notre action collective lorsque le consensus est trouvé ou lorsque la règle du jeu est appliquée. En plus de cela, Macky Sall préconise « la discipline qui cimente le parti et lui donne la force et la cohérence qu'il faut pour entreprendre des actions collectives. Déplorant certains comportements de ses responsables, Macky Sall s'est indigné de la latitude de certains «prompts à se répandre dans la presse tandis que d'autres se livrent à des chantages inadmissibles dans le parti ».

« On assiste également à des pratiques qui n'honorent personne, encore moins leurs auteurs. Comment comprendre que des militants de haut niveau prennent sur eux la responsabilité de divulguer les délibérations du parti à usage strictement interne? Et que d'autres étalent sur la place publique les minutes de réunions d'instance? », avait fustigé le Président Sall. Non sans inviter les militants à maintenir cette grande tradition de dynamisme, du sens de l'initiative et de la solidarité.

Des réalisations brandies

Dans le domaine du social, Macky Sall rappelle la baisse substantielle des prix des denrées de première nécessité, la revalorisation des pensions de retraite, la baisse de l'impôt sur les salaires, la bourses de sécurité familiale, le renforcement du transport public urbain. Il ajoute : « la couverture maladie universelle, la gratuité des soins de santé pour les enfants de 0 à 5 ans ainsi que pour les femmes qui doivent subir la césarienne ou encore les insuffisants pénaux, la carte d'égalité des chances, les initiatives hardies pour apporter l'eau potable et l'électricité aux populations rurales, représentation des Sénégalais de l'extérieur à l'Assemblée nationale, entre autres mesures en faveur de la diaspora.

Sur le plan économique, Macky Sall a fait savoir que le « pays présente une signature crédible sur tous les marchés financiers. Une véritable révolution s'opère en faveur des paysans avec la mécanisation de l'agriculture, la maîtrise de l'eau. Notre objectif d'autosuffisance alimentaire, en riz en particulier, est à portée de main ».

Revenant sur les programmes d'urgence mis en œuvre pour améliorer les conditions et le cadre de vie des populations, Macky Sall avait cité en exemple le «Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc), du Programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers (Puma) et de Promovilles (Promotion des Villes) ».