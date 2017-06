Sénégal: Mondial U20 - Les lionceaux face aux défis Azteque

Comme les juniors sénégalais, les Aztèques du Mexique ont terminé à la deuxième place du groupe B en débutant par une victoire contre la modeste équipe de Vanuatu (2-3) et ensuite enchaîner par un nul contre l'Allemagne (0-0) et une défaite face au Venezuela (0-1). Les Lionceaux vont cependant disputer les 8èmes de finale sans le milieu de terrain Ousseynou Cavin Diagne expulsé et Souleymane Aw qui a été suspendu.

L'équipe nationale du Sénégal va aller chercher ce jeudi à Incheon le second ticket de l'Afrique pour les quarts de finale du Mondial des moins de 20ans en Corée du Sud. Après le succès obtenu par la Zambie contre l'Allemagne, les poulains de Joseph Koto affrontent à partir de 7h 30, les Aztèques du Mexique. Classé 2ème du groupe F derrière les Etats-Unis (5 points) avec un bilan d'une victoire contre, une défaite et un nul, le Sénégal aborde une étape cruciale dans la compétition.

Le Sénégal attaque ce jeudi, à 7h 30 du matin au stade d'Incheon, les 1/8èmes de finale du Mondial des moins de 20 ans en affrontant le Mexique. Amputé de Souleymane Aw, suspendu et d'Ousseynou Cavin Diagne expulsé contre l'Equateur, les Lionceaux doivent sortir le grand jeu pour poursuivre l'aventure en terre sud coréenne et atteindre le cap des demi-finales.

