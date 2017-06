Trois jours après le début de mois de ramadan, l'approvisionnement en denrées de première nécessité s'annonce comme une tâche difficile pour bon nombre de femmes. Au marché de Castors, les maux de femmes pour préparer un bon «ndogou» sont la rareté du poisson et des prix qui ne cessent de grimper depuis le début du Ramadan.

Au marché Castors sous un soleil accablant, le décor est campé avec des va et viens incessants et des marchandages en a plus finir entre clients et des vendeurs du fait de la flambée des prix. Dans son magasin bien approvisionné en ognon local, Samba Diallo la trentaine vend les sacs de 25kg à 7500f au lieu de 6000f le prix normal. Pour sa part Samba nous a fait savoir que les prix des denrées ont pris de l'ascension bien avant le mois de ramadan.

Mieux encore à 100 mètre de Samba Diallo un autre vendeur mais cette fois de pomme de terre a préféré vendre le sac qui lui reste à 10000F du fait de la rareté du produit à l'heure actuel. Par ailleurs en ce qui concerne la viande les prix ont augmenté jusqu'à 3000F voir même plus pour le kilogramme.

Du coté du poisson c'est un cri de cœur pour les femmes qui ne peuvent plus préparer un bon "Thieboudiene" à l'heure du ndogou «on ne voit plus de poisson avant de parler du cout et c'est très difficile pour nous femmes de «goorgorlu» répond Mère Daba venue s'approvisionner pour le mois de ramadan.

Plus loin au niveau du marché Castors on aperçoit les légumes frais mais très cher, sur place Awa Faye âgée de la cinquantaine vend des carottes et des choux donc le kilogramme est respectivement 350f et 450f la hausse est passée par la, car il y a 8jours avant le début du mois de ramadan le kilo tourné aux alentours 250 à 300f. Cependant toujours au marché Castors on a noté que les denrées comme le sucre, le lait entres autres denrées très prisées par les consommateurs sont restées à leur prix initiale et n'ont pas connu de hausse de prix durant ce mois béni de ramadan.