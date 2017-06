Le chef du village de Thiempeng, Alhousseynou Sall et l'ancien président de la communauté rurale Sada Anne dit Molido, placés en garde en vue à Matam, à la suite d'échauffourées de Thiempeng, durant lesquelles, des jeunes s'en étaient pris à des douaniers et blessant à la tête l'un d'entre eux, ont été libérés hier, mercredi, par le Procureur.

Rappelant que l'affaire portant sur les échauffourées de Thiempeng, durant lesquelles, des jeunes s'en étaient pris à des douaniers, est allée de péripéties en péripéties. D'abord, la médiation du gouverneur de Matam autour du contentieux qui avait réussi à calmer les esprits.

Pour rappel, le gouverneur de région Oumar Mamadou Baldé, qui avait rencontré des notables du village, vendredi dernier, à la suite du Préfet de Kanel, s'était offusqué contre les actes commis par les jeunes du village. Avant de renouveler le soutien de l'Etat aux soldats de l'économie et d'adresser «ses vives félicitations à l'ensemble des agents des forces de défense, de sécurité et du développement économique et social».

Par la suite, appréciant l'infraction commise sur les deux soldats de l'économie en mission, le procureur auprès du tribunal de grande instance de Matam, s'auto-saisira du dossier. Dans le but d'identifier les auteurs des faits, l'autorité judiciaire demandera à la gendarmerie d'aller cueillir le chef du village Alhousseynou Sall et l'ancien président de la communauté rurale Sada Anne dit Molido. Placés en garde en vue, ils seront convoyés auprès du Procureur de Matam avant de subir un retour de Parquet, dans la poursuite de l'information judiciaire qui était ainsi ouverte. En plus d'un jeune qui s'est ajouté à la liste, les deux notables ont rencontré le procureur hier, mercredi de 17 heures à 18 heures 30 minutes. Se prononçant sur le caractère délictuel de l'acte, le procureur qui a condamné le comportement des mis en cause, appellera les uns et les autres à plus de responsabilité et de sérénité. Avant de leur accorder par la suite la liberté.

Les échauffourées de Thiempeng survenues mercredi dernier, proviennent d'un contrôle inopiné de produits présumés contrebandiers par des douaniers en pleine nuit dans la demeure du sieur Sada Anne. Dans la confusion, des jeunes jetteront des pierres blessant un douanier à la tête.