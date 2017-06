Les premiers résultats partiels des votes des élections de représentativité des centrales syndicales laissent apparaître une tendance favorable à la Confédération des travailleurs du Sénégal (Cnts). La centrale de Mody Guiro devrait encore conserver sa première place acquise lors des dernières élections de 2011, où la Cnts a obtenu 39,61% des suffrages valablement exprimés devant l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (22,41%), la Confédération des syndicats autonomes (14,12%), la Confédération des travailleurs du Sénégal/ Forces du changement (7,43%), la FGTS/B (4,36%), la CDSL (3,74%).

«Sur les 11 750 votants, la Cnts enregistre un score de 4997 voix, la Cnts/Fc 2942 voix, l'Unsas 1762 voix et la Csa 1240», nous signale Cheikh Diop de la Cnts/Fc, non sans préciser que ce sont, pour le moment, les résultats qu'ils ont enregistrés.

A Dakar, les résultats restent favorables pour la Cnts qui aurait la moitié des suffrages valablement exprimés. La Cnts sort vainqueur dans le département de Mbour (voir par ailleurs).

La Cnts obtient 1175 voix à Dagana. Elle est talonnée par l'Unsas qui enregistre un score de 728 voix. ?Au niveau des travailleurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, la Cnts a obtenu 268 voix dans le département de Mbour. Elle est suivie par l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal (Udts) qui a obtenu 26 voix, pendant que la Cnts/Fc, l'Unsas et la Csa ont respectivement 6, 16 et 2 voix.?

Dans le département de Kaffrine, ici aussi, la Cnts est sortie vainqueur avec 361 voix sur un total de 851 votants pour 1.879 inscrits, soit un taux de participation de 45,29%. L'Unsas, la Cnts/Fc et la Csa obtiennent respectivement 219, 90 et 49 voix.

A noter que ces élections de représentativité ont connu un faible taux de participation, avec un lot de contestations des centrales syndicales. Ces dernières indexent les défauts du fichier électoral. Elles ont enregistré, soulignent-elles, des omissions et d'envois tardifs des listes dans les bureaux de vote pour un bon déroulement du scrutin.

Pour ces élections, rappelons-le, le fichier a enregistré 250.000 inscrits contre 160 000 en 2011, pour 14 centrales syndicales en lice sur toute l'étendue du territoire national.

MBOUR :La CNTS sort du lot

Les élections de représentativité syndicale des centrales tenues dans le département de Mbour, le 30 mai dernier, ont livré leurs résultats provisoires. C'est la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) qui sort du lot. Elle caracole en tête avec 713 voix suivie de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) avec 570 voix. La Confédération des syndicats autonomes arrive en 3ème position avec 243 voix. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal /Force du changement occupe la 4ème place avec 205 voix. Suivent ensuite Udts 149 voix, Fgts/B 91, Fgts/A 45, Cnts/A 24, Udts /FO 12. Dans la section hôtellerie, les résultats ont donné : Cnts 268 voix , Udts 26 voix, Unsas 16 voix, Udts/FO 9 voix, Udts 9 voix , Cnts/FC 6 voix, Fgts/A 3 voix, Csa 2 voix, Fcts 1 voix, Fcts/B 1 voix, Octs 1 voix. Mamadou Diouf, le secrétaire général l'union départementale de la Cnts s'est réjoui de la performance de sa centrale, des résultats qui lui ont été rapportés par les délégués présents dans les 35 bureaux ouverts dans le département de Mbour. A l'en croire, «le travail de la Cnts est visible et si les élections étaient reprises, la Cnts gagnerait à nouveau». Il a toutefois regretté les «nombreuses omissions de travailleurs qui n'ont pas pu voter».

DIOURBEL La CNTS en tête partout

Les résultats provisoires issus du scrutin des élections de représentativité des centrales syndicales du 30 mai 2017, sont tombés dans les localités de Diourbel et de Bambey. La confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) arrive en tête au niveau de ces deux départements.

La confédération nationale des travailleurs du Sénégal(Cnts) caracole en tête au lendemain des élections de représentativité des centrales syndicales. Si ces résultats se confirment, la Cnts de Mody Guiro remportera ce scrutin dans la région de Diourbel. Au niveau du département de Diourbel, il y avait au total 2994 inscrits ,919 ont voté dont 4 bulletins nuls et 215 suffrages valablement exprimés. Et la Cnts a obtenu 346 Voix, suivi de l'UNSAS de Mademba Sock avec 210 voix, CSA 209 voix, CNTS FC 143 voix et FGTS de Sidya Ndiaye 43 Voix.

En ce qui concerne le département de Bambey, il y a eu un taux de participation de 23,96%. Sur 2356 inscrits, 565 ont voté. La Cnts obtient 305 voix, UNSAS 70 voix, CNTS FC 56 voix et CSA 79 voix et les autres centrales en lice UTS, CDLS et UGTS ont obtenu chacune zéro voix. Il faut rappeler que le département de Bambey avait au total 14 bureaux de vote dont 2 pour chacune des communes de Ngoye et de Bambey et les autres dix communes de ce département se sont retrouvées chacune avec un bureau de vote.

Par contre au niveau de la commune de Diourbel, il y avait 7 bureaux de vote dont 5 dans la ville de Diourbel et un bureau pour chaque chef-lieu d'arrondissement, Ndindy et Ndoulo.