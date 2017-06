Ile Maurice: Affaire MCB-NPF - Le verdict en septembre

Le 6 septembre. C'est la date à laquelle le verdict pour le procès opposant l'Independent Commission against Corruption (ICAC) à la Mauritius Commercial Bank (MCB), dans le cadre du détournement de Rs 881,6 millions au préjudice du National Pension Fund, a été fixé. La commission anticorruption reproche à la banque d'avoir failli à sa tâche pour prévenir tout acte frauduleux. Les plaidoiries de la défense et de la poursuite ont pris fin ce 1er juin en cour intermédiaire.

Lors de sa plaidoirie, Me Rashid Ahmine, adjoint au Directeur des poursuites publiques, s'est attardé sur les preuves pour maintenir que le vol a bien été commis. Il a mis l'accent sur le fait que l'ancien Chief Manager de la MCB, Robert Lesage, avait effectué plusieurs transferts d'argent avant de quitter la banque.

Mesures et normes

De son côté, Me Eric Ribot, Senior Counsel qui assure la défense de la MCB, a soutenu, documents à l'appui, que celle-ci a bien pris les mesures nécessaires pour contrecarrer toute tentative de fraude et a respecté toutes les normes. «The bank took measures in the form of internal audits to verify whether the procedures were implemented», a-t-il affirmé.

Me Eric Ribot a également déclaré que la poursuite n'a pas apporté les preuves nécessaires pour incriminer la banque. De souligner qu'un article de la loi, sous laquelle l'ICAC poursuit la MCB, n'est pas clair et est difficile à prouver. «Even the prosecution is baffled and struggling on that section of the law.» L'homme de loi a ajouté que «la poursuite dit qu'il y a eu une fraude, mais cela veut-il dire que le système est mauvais ?»

La banque répond à une accusation de blanchiment d'argent sous les articles 3 et 8 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Les magistrats Renuka Dabee et Vijay Appadoo ont ainsi réservé leur jugement.