Ile Maurice: Commission drogue - «You are in our radar» dit Lam Shang Leen à Jenny Mootealloo

La scène a eu lieu juste avant l'audition du témoin Lalita Darbarry devant la commission d'enquête sur la drogue. Jenny Mootealloo décline son identité. «I know who you are. You are in our radar, if you know what I mean», réplique Paul Lam Shang Leen, le president de la commission. Jenny Mootealloo ne répond rien. C'est ce qui s'est déroulé ce jeudi 1er juin 2017 en cour commerciale où siège la commission d'enquête sur la drogue.

Jenny Mootealloo est une avocate dont les services ont été retenus par Lalita Darbarry, l'épouse de Shabeer Ahmad Goolamgouse. Ce dernier est actuellement suspendu de ses fonctions en tant que membre de l'Anti Drug and Smuggling Unit et a déposé lundi dernier.

Paul Lam Shang Leen recommandera à la police d'instituer une enquête

Lors de son audition devant la commission d'enquête sur la drogue, Lalita Darbarry, qui est employée à Mauritius Telecom, a expliqué que ses proches dont sa mère, sa sœur et son beau-frère l'ont «aidée financièrement» pour payer le traitement de son fils en 2014 à la clinique Darné, un traitement qui a coûté environ Rs 200 000. Ils l'auraient également aidée à acheter deux terrains dont la valeur totalise Rs 2,4 millions, toujours en 2014.

Paul Lam Shang Leen a exigé qu'elle prouve ses dires. Le président de la commission lui a également expliqué qu'il devra convoquer ses proches, dont Shabeer Ahmad Goolamgouse une nouvelle fois. Il a ajouté qu'il n'aura d'autre choix que de recommander que la police fasse une enquête sur le couple qui s'est marié religieusement.