Ile Maurice: Le Bagatelle Dam et la rivière Terre-Rouge, régions à risque ce vendredi

En fait, une batterie de tests sera réalisée sur des équipements au Bagatelle Dam. Par conséquent, entre 9 et 14 heures vendredi, l'eau coulera de ce barrage, ce qui pourra amener une augmentation du niveau d'eau de la rivière Terre-Rouge. Celle-ci se situe au-dessous du barrage de Bagatelle et coule jusqu'à Grande-Rivière-Nord-Ouest. La police sera présente pour assurer la sécurité.

Il est déconseillé au public de se rendre près du Bagatelle Dam et de la rivière Terre-Rouge le vendredi 2 juin 2017. «Ne mettez pas votre vie en danger ni celle de vos enfants.» C'est ce que déclare le ministère de l'Energie et des services publics dans un communiqué émis ce jeudi 1er juin.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.