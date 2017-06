"Enfance volée". Le nouveau rapport de l'organisation "Save the Children" se penche sur la situation des enfants dans 172 pays du monde. Il en ressort que 700 millions de filles et de garçons sont privés d'enfance.

Violences, guerres, mariages précoces, grossesses précoces, travail, santé fragile ou encore impossibilité d'aller à l'école : autant de raisons avancées par les chercheurs de l'ONG Save the Children pour expliquer qu'un quart des enfants de la planète n'ont pas le droit de l'être. Le rapport est particulièrement sévère avec l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.

Le Niger arrive tout en bas du classement, suivi de l'Angola, du Mali, de la République centrafricaine et de la Somalie. En fait, les 18 derniers pays de la liste sont tous africains et tombent dans la catégorie rouge foncé c'est-à-dire celle des Etats où une majorité d'enfants ne sont pas considérés comme des enfants.

Si les raisons sont connues, l'état de fait reste inacceptable, s'indigne l'organisation. "Le droit à la protection, l'apprentissage, l'épanouissement, le fait de jouer ... bref, tout ce qui constitue l'enfance est dérobé à ces enfants", souligne Bidjan Nashat, l'une des directrices de Save the Children. Et pourtant, les choses doivent et peuvent changer, dit-elle - par exemple si on investit davantage dans la santé et le bien-être des enfants, en accord avec les Objectifs de développement durables des Nations Unies. Si on traite tous les enfants, quelque soit leur sexe et leur origine sur un pied d'égalité - et sur ce point l'organisation appelle les gouvernements à créer des structures qui enregistrent les naissances et rassemblent des données fiables sur l'enfance. Comme souvent, c'est donc une question de volonté politique.

Les chiffres avancés par le rapport font froid dans le dos : chaque jour, plus de 16.000 enfants meurent avant leur cinquième anniversaire mais la grande majorité de ces décès pourraient être évités. Un enfant sur six en âge d'aller à l'école n'y va pas. L'Europe compte 138 millions d'enfants. Mais dans le monde, 168 millions doivent travailler dont plus de la moitié dans des conditions difficile. Et pour finir : comptez jusqu'à 7, une fille sur 15 vient de se marier. Comptez jusqu'à 2, un enfant donne naissance à un bébé.

A noter que parmi les pays où l'enfance est respectée, on trouve la Norvège, la Slovénie, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède. L'Allemagne occupe la 10ème place.