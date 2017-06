Sénégal: Ces contradictions qui étonnent les acteurs du numérique

Les têtes de liste des partis politiques et coalitions de partis qui doivent prendre part aux élections… Plus »

De plus, fait savoir l’OPTIC, « nous sommes en train de mener le plaidoyer pour que les cahiers des charges qui leur ont été soumis soient renégociés et que les coûts des fréquences soient revus ».

Le même désarroi est constaté avec le retard de deux ans relevé dans l’édification d’un Conseil National du Numérique. Le président de la république, dans un discours daté du 11 juin 2015, avait manifesté son grand intérêt pour un tel instrument. « Nous sommes donc devant une situation où la plus haute autorité donne des instructions et rien ne se passe », se désolé M. Ngom.

Pour l’OPTIC, la principale menace à la réussite du nouveau plan se situe au niveau de son pilotage. « Le comité de pilotage prévu n’est toujours pas en place et nous craignons des actions dispersées, inefficaces, non coordonnées ». De l’avis de cette organisation, il urge de mettre en place ce comité qui sera présidé par le président de la République du Sénégal.

Cette « boussole numérique » constitue la composante digitale du Plan Sénégal Émergent (PSE). Il est constitué de 69 projets et 28 réformes. Il représente une enveloppe de 1361 milliards de F Cfa avec 73% secteur pour le privé, contre 17 pour le public et 10% sous forme de Partenariat Public-Privé (PPP).

