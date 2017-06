Afrique du Sud: Des emails compromettants pour Jacob Zuma publiés dans la presse

En tout cas, le principal parti d'opposition a déjà porté plainte contre le chef de l'Etat et une dizaine de ses collaborateurs pour corruption, racket et trahison.

Les différents organes de presse ayant reçu ces mails disent travailler dessus depuis plusieurs semaines et sont convaincus de leur authenticité. Mais selon eux, ça n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y aurait entre 100 000 et 200 000 emails.

« Ces emails confirment les suspicions de corruption, assure David Lewis, de l'organisation Corruption Watch, notamment à propos de l'attribution de contrats de marché public au fournisseur d'électricité Eskom. Une fois de plus sont impliqués la famille Gupta, celle de Zuma et des dirigeants d'Eskom. Donc ces révélations sont significatives, car elles confirment ce que nous soupçonnions déjà et notamment qu'il y a la corruption au sommet de l'Etat. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.