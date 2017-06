Sénégal/Zambie: Coupe du monde U-20 - Le Sénégal KO, la Zambie OK

Dans le rapport Perspectives économique en Afrique 2017, on apprend que l'emploi reste la priorité… Plus »

La Zambie a inscrit le but de la victoire à la 107e grâce à Mayembé. La Zambie affronte donc le 5 juin en quarts de finale, l'Italie qui a battu la France (2-1). Dans cette compétition, l'Afrique avait aligné quatre représentants. La Guinée et l'Afrique du sud, éliminés dès le premier tour.

Cruelle élimination du Sénégal jeudi, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans qui se disputent en République de Corée. Les juniors sénégalais ont tenu bons avant de s'incliner (0-1) face au Mexique à cause du but inscrit à la 89e minute par Cisneros.

