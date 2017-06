Maroc: Le pays élu vice-président de la 72ème AG de l'ONU et de la IVème Commission

La vigilance et la réaction rapide du Maroc ont permis de déjouer ce plan. Le Royaume a réussi à contrer les manœuvres de ses adversaires et à imposer sa présence au sein du bureau de la IVème Commission, aux côtés du Venezuela.

Par ailleurs, ce résultat consacre les efforts du Maroc en tant que coordonnateur du Mouvement des non alignés pour le maintien de la paix et en faveur des questions de paix et de sécurité qui relèvent de cette Commission.

Le choix porté sur le candidat marocain, au détriment de la diplomate algérienne, représente un vote de confiance en faveur du Maroc, confortant ainsi son rôle de premier plan, son sérieux et sa proactivité au sein des Nations unies de manière générale, et de la IVème Commission en particulier. La dernière élection du Maroc au bureau de cette Commission remonte à 1970.

Les vice-présidents ainsi que les présidents des six grandes Commissions et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité constituent le comité général qui dirigera les travaux de l'Assemblée générale sous la présidence de Miroslav Lajcak.

L'élection du Royaume du Maroc survient après son endossement par le Groupe africain de New York, au même titre que le Gabon, le Ghana, le Liberia, le Madagascar et le Zimbabwe.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.