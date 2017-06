Mali: Camp de la Minusma à Tombouctou - Des djihadistes frappent encore par des tirs de mortier

"Les forces du mal" se sont encore manifestées dans le nord du Mali, hier jeudi 1er juin 2017, en s'attaquant par des tirs de mortier au camp de la MINUMA à Tombouctou, qui abrite des Casques bleus et des militaires de l'opération Barkhane. En attendant le bilan définitif de cette attaque, on fait état de cinq à sept soldats français blessés dont un cas assez grave.

Des sources sécuritaires indiquent également quelques quatre blessés du côté des Casques bleus, dont la nationalité n'est pas encore formellement indiquée. A noter que cette attaque au mortier, est la deuxième du genre, après celle du mercredi 3 mai dernier contre le même camp de l'ONU installé au sein de l'aéroport de Tombouctou et qui aura fait un mort et neuf blessés parmi les Casques bleus dont quatre grièvement. Ce qui amène à dire que les terroristes qui écument la partie septentrionale du Mali, semblent adopter comme nouveau modus operandi, les tirs au mortier pour commettre leurs cruautés.

On peut s'attendre à une accélération dans le renforcement des moyens humains et logistiques

En effet, on ne le dira jamais assez, les terroristes ont toujours eu une longueur d'avance dans leur plan d'attaque sur les forces de défense et de sécurité, cause de la nature asymétrique de cette guerre antiterroriste. Après l'opération Bayard qui a permis de "désinfecter", quelque peu la forêt de Foulsaré des djihadistes courant avril dernier, les forces militaires déployées au Mali devront désormais faire face à cette nouvelle stratégie d'expédition punitive des groupes terroristes, à savoir des attaques à la roquette.

Et dire que cette attaque faisant surtout des blessés dans les rangs des soldats de l'opération Barkhane, a lieu deux semaines seulement après la visite du président français, Emmanuel Macron, à Gao, pour conforter les opérations terroristes au Sahel. Dès lors, on peut s'attendre à une accélération dans le renforcement des moyens humains et logistiques tel que l'avait promis le "chef de guerre" Macron. Il faut le rappeler, lors de cette tournée, le président français n'avait pas manqué d'indiquer sa détermination à accroître les moyens d'intervention de l'opération Barkhane.