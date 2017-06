Mali: La conférence épiscopale et les swissleaks - L'église a tout intérêt à laver sa soutane

Or, il y a urgence à agir afin de situer l'opinion nationale et internationale qui se demande finalement qui de la CEM et du journal Le Monde a raison. Et le pire dans tout cela serait, pour l’Église malienne, de nier aujourd'hui en bloc les faits pour finir par faire contre mauvaise fortune bon cœur, en passant demain aux aveux. Ce serait le comble de l'infamie, pour une institution connue pour être crédible et respectable.

En tout cas, on attend de voir la suite qui y sera donnée. Même si pour l'instant, tout porte à croire qu'il n'en sera rien, le gouvernement malien qui pourrait conduire une enquête sur ces présomptions de fraude ayant clairement apporté son soutien à la CEM, à travers le ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno Diallo.

De quoi provoquer un séisme au sein de l’Église famille de Dieu au Mali, où la communauté chrétienne représente une infime partie de la population. Franchement, pour une affaire embarrassante, c'en est une, surtout quand on sait qu'elle intervient à quelques jours seulement de l'ordination (28 juin prochain) au Vatican, de Mgr Jean Zerbo récemment créé Cardinal par le Pape François. Certes, pour l'instant, les incriminés s'en défendent non sans acrimonie ; en témoigne la réaction de Jean-Gabriel Diarra. « Nous ne sommes pas parfaits (... ) Mais, nous ne sommes pas des truands », a-t-il lancé.

