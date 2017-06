Cameroun: 100 milliards Fcfa pour rehabiliter la Centrale hydroélectrique de lagdo

Lancée par le Centre pour l'environnement et le développement (CED) basé à Yaoundé,… Plus »

Sa capacité devrait passer alors à 80 Mw. La centrale hydroélectrique de Lagdo, a été construite par le Cameroun avec une contribution importante d'ingénieurs et d'ouvriers chinois de la China International Water and Electric Corporation. Cette centrale est située à 50 kilomètres de la ville de Garoua. Elle est construite sur le fleuve Bénoué. La centrale avait pour but de fournir de l'électricité à la partie nord du pays. Cette infrastructure devait aussi permettre l'irrigation de 15 000 hectares de culture en aval.

L'ouvrage vieux de 35 ans paye le prix du manque de prévisions sur l'augmentation de la population et des aléas environnementaux. «Des études ont démontré un ensablement qui est naturel, compte tenu de la durée de l'exploitation et de la géotechnique des sols dans cette région», a indiqué le Dg de Eneo dans son discours. L'ouvrage a par le passé couvert l'intégralité des besoins en électricité du Septentrion. Il est aujourd'hui arrivé à saturation. «Ces deux dernières années, la centrale de Lagdo a délivré en énergie des capacités au-delà des limites prévues par les concepteurs. Cette sollicitation extrême contribue à réduire le taux de disponibilité de ses quatre machines», a poursuivi Joël Nana Kontchou.

La centrale hydroélectrique de Lagdo, qui a fait les beaux jours du Cameroun, est à l'agonie. Le ministre de l'Eau et de l'Energie (Minee) la qualifie d'«ouvrage mythique sur lequel repose le Réseau interconnecté Nord (Rin)». Elle est en proie au vieillissement, l'érosion des terres environnantes, l'accroissement de la demande (7.8% par an). Des facteurs qui cachent en fait une impréparation.

