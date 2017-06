Devant un parterre d'étudiants, enseignants et dirigeants d'entreprises depuis l'université de New York,… Plus »

Selon le porte-parole, le Secrétaire général attend avec impatience de discuter avec le gouvernement américain et tous les acteurs aux États-Unis et dans le monde entier pour créer un avenir durable dont dépendent nos petits-enfants.

« La transformation envisagée dans l'Accord de Paris est déjà en cours. Le Secrétaire général est persuadé que les villes, les États et les entreprises aux États-Unis - ainsi que d'autres pays - continueront à démontrer leur vision et leur leadership en travaillant pour une croissance économique à faible intensité de carbone et résiliente qui créera des emplois de qualité et des marchés pour la prospérité du 21ème siècle », a-t-il encore dit.

« L'Accord de Paris a été adopté par toutes les nations du monde en 2015 parce qu'elles reconnaissent les immenses dégâts causés par le changement climatique et l'énorme opportunité que représente l'action climatique. Il offre un cadre d'action significatif et flexible pour tous les pays », a ajouté ce porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration lue devant la presse.

Selon les conclusions de l'évaluation juste terminée des pluies courtes de 2016, les secteurs les plus touchés restent la nourriture, le bétail et l'eau.

