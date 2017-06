Togo: Une même détermination à combattre le terrorisme

Chrétiens, musulmans et traditionalistes ont manifesté ce vendredi leur accompagnement au HCRRUN pour… Plus »

Au contraire, cela renforcera notre détermination à poursuivre les efforts en collaboration avec nos organes de sécurité, ainsi qu'avec tous nos amis et partenaires internationaux, pour continuer notre combat et vaincre complètement le fléau (... )'.

'Ces crimes pervers et ces actes méprisables (... ) n'auront pas d'influence sur notre unité nationale et notre marche vers l'avenir. Ils ne pourront pas affaiblir les Egyptiens et leur détermination à vaincre le terrorisme (... )

