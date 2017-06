Congo-Brazzaville: Lutte anti-tabac - L'ONG Mojecra sensibilise à la nocivité du tabagisme

Le Mouvement des jeunes congolais pour la réflexion et l'analyse (Mojecra) organise du 31 mai à mi-juin, dans le sixième arrondissement de Brazzaville, des séances de moralisation des jeunes sur les méfaits du tabagisme.

Pilotée par le sociologue Daniel Oba, président de cette organisation non gouvernementale, l'initiative consiste à proposer des approches afin de libérer les jeunes de l'emprise du tabagisme.

Selon le président de l'ONG, l'approche individuelle consisterait à boire beaucoup d'eau à jeun, respirer à plein poumon, faire des marches ou des exercices modérés, s'éloigner des cendriers, des paquets de cigarettes que vous devez remplacer par des images traduisant les méfaits du tabagisme, pensez au mal que chaque bouffée de cigarette fait à votre corps et sur votre entourage, se distraire autrement que par le fait de fumer.

Au Congo comme ailleurs dans les autres pays du monde, les organisations de la société civile (ONG) reconnaissent que le tabac est responsable de 90 % des cancers de poumon et de 60 000 décès par an, il est la première cause de mortalité évitable.

Ces mêmes organisations acquiescent que, si rien n'est fait, le nombre de victimes pourrait doubler d'ici à l'an 2025. Face à ce problème de santé publique, de nombreux acteurs administratifs, associatifs, médicaux ou éducatifs se mobilisent à travers différents plans de lutte et de campagnes d'information.

Enfin, le sociologue Daniel Oba rappelle par contre aux jeunes du sixième arrondissement de Brazzaville que l'approche sociale pour lutter contre le tabac consisterait à demander l'aide d'un médecin, d'un ancien fumeur, d'un conjoint, d'un ami, les conseils d'une association ou d'un groupe de lutte antitabac. Le Mojecra, une organisation non gouvernementale chargée de l'éducation, l'environnement et le développement, souligne aussi que la lutte contre le tabagisme passif n'est pas sous-estimée et ne date pourtant pas d'hier. Malgré ce constat, au Congo les fumeurs continuent à fumer dans les lieux publics.

Rappelons que le tabagisme est l'intoxication aiguë ou chronique provoquée par l'abus du tabac. Par extension, ce terme désigne également la consommation de tabac en général. Il est parfois spécifié tabagisme actif par opposition au tabagisme passif qui désigne l'inhalation involontaire de la fumée de tabac contenue dans l'air environnant, ou des dépôts en suspension dans l'air ( tabagisme résiduel).

Les substances toxiques contenues dans le tabac agissent sur plusieurs organes du corps humain et causent plusieurs maladies dont les cancers : -sur l'appareil respiratoire, la fumée du tabac provoque des bronchites chroniques, des cancers de poumons, de gorge. Les effets les plus ressentis sont les irritations de la gorge, de la trachée, les toux, une diminution de la capacité respiratoire...

-Sur l'appareil circulatoire : la fumée provoque la formation des caillots sanguins avec une mauvaise circulation du sang, elle provoque des accidents cardio-vasculaires ; comme effets ressentis il y a augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle.

-Sur le système nerveux : le tabac provoque des troubles sensitifs et moteurs, des tremblements ; rend irritable et nerveux, diminue la mémoire, la capacité d'attention et modifie le fonctionnement des organes de sens, avec baisse de la vue, du toucher, du goût et de l'odorat. Il provoque également des troubles de comportement avec des méfaits sociaux (conflits, actes inciviques, vandalisme) et des troubles mentaux.

-Sur l'appareil digestif et urinaire : le tabac provoque des ulcérations de l'estomac, diminue l'appétit, développe des cancers de la bouche, du larynx, de l'œsophage et de la vessie...

-Sur l'appareil génital et la fécondité féminine : le tabac provoque des perturbations de cycles menstruels et des règles ; il influence négativement la fertilité (ménopause prématurée) de la femme. C'est un facteur des risques d'avortement spontané, et une source des menaces de fœtus (fausse couche, accouchement prématuré, G.E.U... )