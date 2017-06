Congo-Brazzaville: Championnat départemental de handball - Le programme des matches de la dixième journée

Le Championnat départemental de handball seniors hommes et dames de la ligue de Pointe-Noire se poursuivra les 3 et 4 juin au stade Enrico Mattei dans le cadre de la dixième journée. Les leaders du championnat, Patronage messieurs et dames, seront respectivement face à Munisport et Banko sport.

Au total cinq rencontres sont programmées dans le cadre de la dixième journée du championnat départemental de Pointe-Noire soit, la deuxième journée du troisième et dernier tour de la compétition qualificatif au championnat national.

Cette dixième journée démarre le samedi 3 juin par l'unique confrontation masculine qui mettra aux prises Patronage, leader et tenant du titre du championnat, à Munisport et se poursuivra le dimanche 4 juin par trois rencontres d'affilées. La première opposera à 8h30, l'AS Cheminots à Asoc, toujours en homme. À 9h45 interviendra ensuite la rencontre entre les deux derniers du championnat féminin à savoir, Atlantic et Tié-Tié sport avant la confrontation Banko sport contre Patronage dame, tête du championnat et tenant du titre.

Les amoureux du handball sont donc attendus à ce rendez-vous au stade Enrico Mattei dans l'arrondissement 2 Mvou-Mvou pour encourager leurs clubs et leurs joueurs.